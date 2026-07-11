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Người đàn ông đâm chết hàng xóm sau cuộc xô xát kinh hoàng, hé lộ nguồn cơn khó tin

Sự kiện: Tin pháp luật

Chỉ vì mâu thuẫn liên quan đến chiếc xe đạp điện bị đổ, hai người đàn ông xảy ra cự cãi, dẫn đến xô xát. Hậu quả, một người tử vong, người còn lại đến cơ quan Công an đầu thú.

Mời độc giả xem video:

Người đàn ông đâm chết hàng xóm sau cuộc xô xát kinh hoàng, hé lộ nguồn cơn khó tin.

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Theo SKĐS ([Tên nguồn])

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-11/07/2026 18:41 PM (GMT+7)
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