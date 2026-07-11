Người đàn ông đâm chết hàng xóm sau cuộc xô xát kinh hoàng, hé lộ nguồn cơn khó tin
Chỉ vì mâu thuẫn liên quan đến chiếc xe đạp điện bị đổ, hai người đàn ông xảy ra cự cãi, dẫn đến xô xát. Hậu quả, một người tử vong, người còn lại đến cơ quan Công an đầu thú.
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Người đàn ông đâm chết hàng xóm sau cuộc xô xát kinh hoàng, hé lộ nguồn cơn khó tin.
Phát hiện vợ thường xuyên liên lạc, nhắn tin với bạn khác giới nên hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Tức giận, Nguyễn Hồng Kỳ lấy dao Thái Lan...
Theo SKĐS ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-11/07/2026 18:41 PM (GMT+7)