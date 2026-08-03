Vụ 'bị đánh đến thân tàn ma dại': Tòa trả hồ sơ, điều tra bổ sung 4 nội dung

Ngày 3/8, TAND khu vực 12 - Đắk Lắk tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử 3 bị cáo gồm Trần Văn Hội (SN 1997, biệt danh "Vẹt"), Phan Thanh Tùng (SN 1987, biệt danh "Tám") và Hồ Văn Viên (SN 1994, biệt danh "Chó"), cùng trú tại khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk. Các bị cáo cùng bị xét xử về tội "Cố ý gây thương tích" liên quan đến vụ vô cớ hành hung anh Võ Mộng Đạt (SN 1986, trú khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) - nhân vật trong loạt bài "Bị đánh đến thân tàn ma dại, thương tích 0%" do Báo Tiền Phong phản ánh.

Các bị cáo trong vụ án.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận thấy, trong quá trình xét xử xuất hiện nhiều tình tiết mới, đồng thời còn một số nội dung quan trọng chưa được làm rõ. Để bảo đảm việc giải quyết vụ án đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật, không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm, HĐXX quyết định trả hồ sơ để cơ quan điều tra tiến hành điều tra bổ sung 4 nội dung.

Thứ nhất, lấy lời khai của những người làm chứng về việc chứng kiến các bị cáo đánh anh Võ Mộng Đạt theo nội dung trình bày của đại diện bị hại. Những người này trước đó chưa được cơ quan điều tra lấy lời khai trong quá trình điều tra vụ án.

Thứ hai, làm rõ sự mâu thuẫn giữa hai bản kết luận giám định pháp y tâm thần đối với anh Võ Mộng Đạt. Cụ thể, Kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu số 470/KL-VPYTW ngày 18/12/2025 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa xác định anh Đạt mắc rối loạn vận động phân ly, tỷ lệ tổn thương cơ thể 23%, nguyên nhân do sang chấn tâm lý sau khi bị đánh.

Trong khi đó, Kết luận giám định pháp y tâm thần số 118/KLGĐ ngày 6/6/2024 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên xác định anh Đạt bị sa sút trí tuệ không biệt định, mức độ nặng, với tỷ lệ tổn thương cơ thể 63%, nhưng cho rằng không có cơ sở xác định bệnh lý này là hậu quả của vụ bị hành hung xảy ra ngày 26/10/2023.

Thứ ba, điều tra, làm rõ việc từ tháng 12/2023, anh Võ Mộng Đạt được bà Đặng Thị Mỹ Duyên (tỉnh An Giang) cùng trợ lý điều trị bệnh thì có tác động hay không đến diễn biến bệnh lý, cũng như ảnh hưởng đến kết quả các bản giám định pháp y tâm thần.

Thứ tư, làm rõ việc Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên (cũ) khi thực hiện giám định pháp y không sử dụng hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Phú Yên (cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk). Việc này có ảnh hưởng đến kết quả giám định của bị hại hay không.

Bị hại Võ Mộng Đạt vẫn nằm bất động.

Trước đó, theo cáo trạng, khoảng 18h30 ngày 26/10/2023, tại khu phố Mỹ Hòa (phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk), Trần Văn Hội, Phan Thanh Tùng và Hồ Văn Viên không có mâu thuẫn gì với Võ Mộng Đạt nhưng với bản tính côn đồ nên Hội có hành vi dùng hai tay bế nhấc bổng Đạt lên cao ném xuống nền xi măng, còn Tùng có hành vi dùng dép đánh trúng vào mặt của Đạt, cầm cổ áo kéo giữ Đạt lại để Hội và Viên dùng tay, chân đánh liên tiếp vào người Võ Mộng Đạt gây thương tích sưng nề vùng môi, lưng, hông trái, hai cẳng tay và dẫn đến Đạt bị tổn thương cơ thể do bệnh rối loạn vận động phân ly với tỷ lệ thương tích 23%.

Tại phần tranh luận, đại diện Viện KSND giữ quyền công tố cho rằng quá trình xét xử đã phát sinh thêm nhiều tình tiết mới cần được xác minh.

Cụ thể, gia đình bị hại giao nộp thêm 5 đoạn video được cho là thể hiện hành vi uy hiếp, đe dọa của bị cáo Tùng và người nhà sau khi vụ việc xảy ra, đồng thời đề nghị triệu tập hai nhân chứng được cho là trực tiếp chứng kiến việc các bị cáo bế, quăng bị hại vào trụ điện; đề nghị giám định y khoa bổ sung đối với thương tích cơ thể của anh Võ Mộng Đạt.

Từ đó, đại diện Viện KSND đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung, bảo đảm việc giải quyết vụ án được khách quan, toàn diện.

Luật sư bào chữa cho các bị cáo cũng đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ mâu thuẫn trong các kết luận giám định pháp y tâm thần.

Trước đó, Báo Tiền Phong đã điều tra, phản ánh những bức xúc của gia đình nạn nhân Võ Mộng Đạt qua tuyến bài "Bị đánh tới thân tàn ma dại, giám định thương tích 0%". Ngày 24/10/2025, anh Đạt được Công an tỉnh Đắk Lắk đưa xuống Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Đồng Nai) để giám định bổ sung.

Ngày 30/12/2025, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được có tại hồ sơ và Kết luận giám định pháp y tâm thần của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa theo trưng cầu số 470/KL-VPYTW ngày 18/12/2025 đối với anh Võ Mộng Đạt, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin tội phạm nêu trên.

Ngày 12/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk quyết định tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam thời hạn 3 tháng đối với 3 đối tượng để điều tra về tội " Cố ý gây thương tích" theo khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự: Trần Văn Hội, Phan Thanh Tùng, Hồ Văn Viên.