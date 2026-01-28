Cháu chế tạo bom xăng đốt nhà ông ngoại vì bị la rầy

Kết quả xác minh ban đầu, chiều 27/1, Công an phường Mỹ Ngãi nhận được tin báo xảy ra cháy tại căn nhà trên địa bàn nên phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường dập lửa.

Thiện tại cơ quan Công an.

Khoảng 10 phút tích cực chữa cháy, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tại hiện trường, căn nhà bị cháy một phần cùng nhiều vật dụng khác.

Qua điều tra, cơ quan Công an phát hiện nguyên nhân vụ cháy là do Thiện gây ra nên mời làm việc.

Thiện khai nhận cùng cha mẹ sống chung nhà với ông bà ngoại. Thiện thường xuyên chơi game, quậy phá và đi chơi về khuya nên nhiều lần bị ông ngoại la rầy.

Căn nhà xảy ra cháy.

Vì chuyện này, Thiện bực tức. Chiều 27/1, Thiện rút xăng trong xe môtô để chế tạo bom xăng rồi châm lửa ném vào căn nhà của ông bà ngoại, gây ra vụ cháy.