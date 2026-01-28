Thông tin mới nhất về sức khỏe của cụ bà 82 tuổi ngồi xe lăn bị nữ giúp việc bạo hành

Liên quan đến vụ việc cụ bà Hoàng Thị N. 82 tuổi ở phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) bị nữ giúp việc bạo hành, trưa 28/1, trao đổi với PV, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng, cho biết, sáng cùng ngày đoàn công tác của UBND phường gồm đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội, Trạm y tế phường, Công an phường đã đến thăm hỏi động viên và khám cho cụ Hoàng Thị N.

Cơ quan chức năng thăm hỏi, động viên cụ Hoàng Thị N.

Theo ông Hùng, hiện sức khỏe của cụ N. ổn định, tinh thần tốt lên. Gia đình rất cảm ơn sự động viên kịp thời của lãnh đạo UBND phường và các cơ quan cũng như ghi nhận sự vào cuộc của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Trương Thị Bắc (47 tuổi, trú xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa) về tội hành hạ người khác.

“Hôm qua (27/1), đại diện UBND phường cũng đã gặp gỡ, động viên thăm hỏi gia đình”, ông Hùng thông tin thêm.

Theo kết luận sơ bộ giám định pháp y thương tích ngày 26/1/2026 của Trung tâm pháp y Hà Nội, Sở Y tế TP. Hà Nội cho thấy, cụ bà Hoàng Thị N. bị gãy mới xương sườn số 2 bên phải và gãy cũ nhiều xương sườn 2 bên.

Hình ảnh nữ giúp việc bạo hành bà Hoàng Thị N. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 27/1, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trương Thị Bắc (SN 1979, trú tại xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa) về tội Hành hạ người khác.

Trước đó, Công an phường Hai Bà Trưng tiếp nhận tin trình báo của anh C (trú tại Hà Nội) về việc mẹ anh là bà N. có dấu hiệu bị đánh đập trong quá trình thuê Trương Thị Bắc chăm sóc tại nhà ở ngõ 190 Lò Đúc. Qua kiểm tra camera gia đình, anh C phát hiện giúp việc có hành vi bạo hành mẹ anh. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hai Bà Trưng đã khẩn trương xác minh, đồng thời đưa nạn nhân đi giám định thương tích nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi, người yếu thế.

Kết quả điều tra xác định, trong các ngày từ 6/1 đến 8/1, Trương Thị Bắc đã nhiều lần dùng tay tát, quăng quật, ấn đầu bà N. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng để điều tra theo quy định pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.