Mang súng đến trụ sở Công an xã đổi... bánh chưng

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đồng thời góp phần đảm bảo ANTT, an toàn xã hội trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 27/1/2026 Công an xã Phúc Trạch đã tổ chức chương trình “Đổi vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ nhận quà Tết”, thu hút sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của đông đảo nhân dân trong và ngoài địa bàn xã.

Người dân hào hứng mang súng, vật liệu nổ đến Công an xã đổi lấy bánh chưng, gạo nếp.

Trong ngày đầu triển khai, người dân trên địa bàn đã tự giác giao nộp nhiều loại vũ khí, công cụ nguy hiểm gồm: 14 khẩu súng (1 khẩu AK, 1 khẩu súng thể thao, 7 khẩu súng hơi và 5 khẩu súng cồn); 3 bánh pháo hoa nổ loại 36 quả, 4 vũ khí thô sơ, 1 dao phóng lợn, 2 kiếm, 1 mã tấu, 46 viên đạn, 4 hộp đạn chì....

Sau khi giao nộp người dân được nhận các phần quà tết thiết thực do Công an xã gửi tặng như gạo nếp, bánh chưng, mũ bảo hiểm, lịch Tết CAND, bình chữa cháy...

Đổi vũ khí lấy quà tết là cách làm sáng tạo của Công an xã Phúc Trạch trong việc thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và pháo trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Đại úy Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Công an xã Phúc Trạch cho biết, chương trình “Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ – nhận quà Tết 2026” là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực. Qua đó, kịp thời ngăn chặn nguy cơ phát sinh tội phạm, tai nạn đáng tiếc, đặc biệt trong dịp tết khi nhu cầu sử dụng pháo, vật liệu nổ trái phép có chiều hướng gia tăng.

Chương trình “Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ – nhận quà Tết 2026” diễn ra từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Đồng thời, chương trình cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an xã Phúc Trạch trong công tác bảo vệ ANTT, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Chương trình “Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ – nhận quà Tết 2026” do Công an xã Phúc Trạch phát động sẽ diễn ra liên tục từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ.