Cụ ông 73 tuổi lãnh án vì đốt nhà em gái

Cổng thông tin điện tử TAND Tối cao vừa công bố Bản án số 03/2025/HS-ST của TAND Khu vực 7 - TP Hải Phòng về vụ án Phạm Văn T (sinh năm 1952) bị truy tố về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 BLHS năm 2015.

Hình minh họa.

Mâu thuẫn đất đai nên đốt nhà em gái

Theo hồ sơ, chiều ngày 21-11-2024, Phạm Văn T đang ở nhà thì nghe thấy tiếng của bà Phạm Thị T3 (là em gái bị cáo) ở cổng nhà bà T3.

Do tranh chấp đất đai, không muốn cho bà T3 sống ở ngôi nhà xây dựng trên cùng mảnh đất với mình nên bị cáo cầm theo 1 sợi dây thép đi ra với mục đích buộc cổng nhà bà T3 lại.

Bị cáo đi vào nhà bà T3 nhưng không nhìn thấy bà T3, chỉ thấy có túi quần áo của bà T3 để ở cửa; bị cáo cầm túi quần áo vứt ra sân rồi đi ra thì gặp bà T3 ở ngoài cổng.

Bị cáo cầm sợi dây thép vụt bà T3 nhưng không gây thương tích. Bà T3 bỏ chạy ra khỏi nhà. Bị cáo tháo cánh cửa nhà bà T3 vứt xuống sân. Sau đó, bị cáo nhặt lá và cành cây khô trong vườn chất thành đồng vào cạnh cửa phụ, sát gian bếp phía sau nhà rồi châm lửa đốt.

Tiếp đó, bị cáo đi về nhà lấy 1 chiếc búa đi sang đập vỡ cánh cửa ở sân nhà bà T3; nhặt những mảnh gỗ đó ném vào đống lá cây đang cháy. Bị cáo tiếp tục dùng búa đập vỡ cửa sổ rồi đi về phía cửa chính thấy có đống cũi khô và bộ bàn ghế cũ nên dùng bật lửa đốt tiếp tại khu vực này, cầm búa đập một vài phát ở góc nhà bà T3...

Sau đó, có người dân xung quanh đến chữa cháy.

Kết luận giám định kết luận về nguyên nhân vụ cháy là do tác động của con người (chất cháy là cành cây, lá cây khô và đệm mút) làm chảy các đồ vật rồi lan ra các vị trí xung quanh gây ra vụ cháy nói trên.

Kết luận định giá tài sản xác định tổng giá trị các tài sản bị thiệt hại là hơn 15 triệu đồng.

Được hưởng án treo vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ

Tại tòa, VKS cho rằng trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo T đã khai nhận vì mâu thuẫn nên đã dùng búa, dao chặt phá một số tài sản rồi dùng bật lửa đốt nhà em gái (bà T3), gây thiệt hại về tài sản trị giá hơn 15 triệu đồng.

Vì vậy, VKS giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo phạm tội hủy hoại tài sản.

Tuy nhiên, bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Tự nguyện bồi thường cho bị hại; Phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Khi phạm tội đã trên 70 tuổi và được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt; Có nhân thân tốt.

Do đó, VKS đề nghị xử phạt bị cáo từ 9 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

HĐXX sơ thẩm cho rằng VKSND Khu vực 7 - TP Hải Phòng truy tố bị cáo về tội danh, khung hình phạt là có cơ sở và đúng pháp luật.

Về hình phạt chính, bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhiệm hình sự, có nhân thân tốt; có khả năng tự cải tạo và việc cho hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội nên HĐXX chấp nhận đề nghị của VKS.

HĐXX xử phạt bị cáo hình phạt tù trên mức khởi điểm của khung hình phạt nhưng cho hưởng án treo, tuyên bố bị cáo Phạm Văn T phạm tội hủy hoại tài sản, xử phạt bị cáo T 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 tháng.