Cháu chế tạo bom xăng đốt nhà ông ngoại vì bị la mắng

Chiều ngày 27/01/2026, Công an phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp mời làm việc Nguyễn Chí Thiện, sinh năm 2008, ngụ Khóm 9, phường Mỹ Ngãi để làm rõ hành vi hủy hoại tài sản.

Công an phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp làm việc với Thiện về hành vi hủy hoại tài sản. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Qua làm việc, Thiện khai nhận bản thân và ba mẹ sống chung nhà của ông ngoại là ông Nguyễn Văn Tân, sinh năm 1946, ngụ Khóm 9, phường Mỹ Ngãi. Do Thiện thường xuyên đi chơi game, quậy phá gia đình và đi chơi về khuya, nhiều lần bị ông ngoại la rầy nên Thiện bực tức.

Vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 27/01/2026, nghĩ đến việc bị ông ngoại thường hay la rầy trước đó, nên Thiện đã rút xăng trong xe môtô để chế tạo bom xăng rồi châm lửa ném vào nhà ông ngoại gây cháy.

Sau khi đốt nhà Thiện bỏ ra trước cửa nằm. Khi lửa bùng cháy, người dân đã điện thoại báo Công an phường Mỹ Ngãi.

Ngôi nhà bị cháy của ông ngoại Thiện sau khi lực lượng Công an dập tắt. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Nhận được tin báo, Công an phường Mỹ Ngãi thông tin Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp để hỗ trợ, đồng thời cử lực lượng nhanh chóng đến hiện trường để chữa cháy.

Sau 10 phút chữa cháy, 02 đơn vị đã khống chế đám cháy, không thiệt hại về người. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.