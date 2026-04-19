Chân dung người đàn ông đứng đầu “Hội thánh Đức chúa trời mẹ” ở Quảng Trị

Đối tượng Nguyễn Duy Cường được xác định với vai trò đứng đầu “Hội thánh Đức chúa trời mẹ” tại địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Ngày 19-4, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã phát hiện, xử lý một nhóm hoạt động "Hội thánh Đức chúa trời mẹ" trái phép với khoảng 50 người tham gia, do Nguyễn Duy Cường (SN 1991, quê xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu.

Theo cơ quan công an, nhóm này hoạt động tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm, không đăng ký tạm trú, chọn nơi kín đáo và bố trí người cảnh giới. Khi sinh hoạt, các thành viên phải tắt điện thoại, giao nộp cho người quản lý, hạn chế đi lại và tuân thủ quy định "bảo mật".

Tổ chức được phân cấp chặt chẽ, từ "chấp sự" (Nguyễn Duy Cường) đến quản lý khu vực, nhóm gia đình và các "tín đồ".

Nhóm chủ yếu tiếp cận những người có hoàn cảnh khó khăn, vấn đề tâm lý, sức khỏe, sau đó sử dụng tài liệu, video để lôi kéo tham gia. Công an nhận định nhóm có ý đồ mở rộng hoạt động ra nhiều địa bàn trong tỉnh Quảng Trị.

Nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hoạt động của các đối tượng trong hội nhóm “Hội thánh Đức chúa trời mẹ”.

Trước đó, ngày 1-4, Nguyễn Duy Cường tổ chức "lễ vượt qua" tại nhiều điểm trên địa bàn ở Quảng Trị, mỗi điểm từ 5-6 người tham gia. Xác định đây là hoạt động tôn giáo trái phép, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an ninh trật tự, lực lượng an ninh đã lập kế hoạch đấu tranh.

Cùng ngày, công an phối hợp các đơn vị đồng loạt kiểm tra, phát hiện 8 địa điểm sinh hoạt trái phép tại các phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn và xã Quảng Ninh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xử lý người cầm đầu, 7 đối tượng tích cực và làm việc với 41 người liên quan. Tang vật thu giữ gồm 8 laptop, 31 điện thoại, 1 máy tính bảng, 7 cuốn kinh cùng 33 loại tài liệu thuyết giảng liên quan "lễ vượt qua", tiền dâng lễ và nhiều vật chứng khác.

Bước đầu, Nguyễn Duy Cường và các thành viên thừa nhận hành vi tổ chức, tham gia sinh hoạt trái phép.

Tài liệu thu giữ cho thấy nhóm có dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi và tuyên truyền yếu tố mê tín dị đoan.

Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia các hội nhóm có dấu hiệu mê tín, trục lợi; kịp thời báo cơ quan chức năng khi phát hiện nghi vấn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ dấu hiệu các hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "hành nghề mê tín, dị đoan".