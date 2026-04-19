Tiếp nhận 226 người do Campuchia trao trả, phát hiện đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Ngày 18-4, Công an TP Hải Phòng cho biết tại tỉnh Đồng Tháp, Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố vừa phối hợp cùng các đơn vị chức năng phát hiện, bắt giữ Lê Văn Thủy (SN 1996; nơi thường trú trước khi trốn: Đông Anh, TP Hà Nội), đối tượng có quyết truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm bắt giữ Lê Văn Thủy (giữa) tại cửa khẩu Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp

Trước đó, ngày 17-4, tại xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp và các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 226 công dân là người Việt Nam do phía Campuchia trao trả. Các công dân được tiếp nhận này trú tại 27 tỉnh, thành phố, gồm 166 nam và 60 nữ.

Qua sàng lọc, ngành chức năng xác định không có trường hợp là nạn nhân hoặc nghi là nạn nhân của việc mua bán người. Các công dân khai nhận sang Campuchia chủ yếu làm việc tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, như: karaoke, nhà hàng hoặc tham gia các hoạt động môi giới, bán hàng qua mạng.

Phần lớn họ xuất cảnh hợp pháp bằng hộ chiếu. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp xuất cảnh trái phép qua khu vực biên giới các tỉnh Tây Ninh và An Giang.

226 công dân Việt Nam từ Campuchia được trao trả về nước tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà

Trong đó, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Lê Văn Thủy là kẻ có quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương (nay là Công an TP Hải Phòng) về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng đã khẩn trương có mặt, tiến hành bắt giữ đối tượng này.

Đáng chú ý, nhằm trốn tránh pháp luật, Lê Văn Thủy đã thay tên, đổi họ, sử dụng tên giả là Lê Thành Công (SN 1994, trú tại Hà Đông, TP Hà Nội).

Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã di lý Lê Văn Thủy về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng để tiếp tục điều tra, xử lý.