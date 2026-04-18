Bắt khẩn cấp kẻ dụ nạn nhân vào nhà, hiếp dâm rồi chiếm đoạt tài sản

Ngày 18/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt và quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Đức Anh (SN 2000, trú phường Thanh Khê) để phục vụ điều tra.

Trước đó, ngày 8/4/2026, đơn vị tiếp nhận tin báo của chị Đ.N.T (SN 2004, trú phường Thanh Khê) tố cáo bị đối tượng dụ đến nhà riêng tại phường An Khê rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn và chiếm đoạt tài sản. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng rời khỏi địa phương nhằm tránh bị phát hiện.

Đối tượng Lê Đức Anh. Ảnh: CACC

Sau nhiều ngày xác minh, đến ngày 16/4, lực lượng trinh sát phát hiện Lê Đức Anh đang lẩn trốn tại địa bàn phường Liên Chiểu và tiến hành triệu tập.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã dùng thủ đoạn gian dối để dụ nạn nhân đến nhà, sau đó khống chế thực hiện hành vi phạm tội. Khi nạn nhân không có tiền, đối tượng ép để lại điện thoại rồi đem bán lấy 26 triệu đồng tiêu xài, sau đó mua điện thoại khác trả lại nhằm che giấu hành vi.

Cơ quan công an đã thu giữ các tang vật liên quan gồm 2 điện thoại di động và nhiều đồ vật phục vụ điều tra. Hiện vụ việc đang tiếp tục được củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.