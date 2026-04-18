Bắt đối tượng hiếp dâm con riêng của người tình dẫn tới có thai

Trước đó, ngày 26/2, cháu gái Y.L (sinh năm 2013) được mẹ ruột là chị H.L dẫn đến Công an phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang trình báo và tố giác bị Võ Thanh Hậu, là người sống như vợ chồng với chị H.L, có hành vi hiếp dâm dẫn đến có thai.

Quá trình điều tra, công an xác định, khoảng tháng 7/2025, cháu Y.L được mẹ đón từ Cần Thơ đến nhà chị thuê trọ ở An Giang chơi.

Trong lúc chị H.L vắng nhà, cháu Y.L đang nằm trong phòng ngủ thì bị Hậu dùng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm dẫn đến hậu quả làm cháu Y.L có thai. Đến ngày 30/3, cháu Y. L đã sinh bé gái tại Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ.

Đối tượng Võ Thanh Hậu. Ảnh: Tiến Tầm

Theo kết luận của Phân Viện khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hậu và bé gái do cháu Y.L sinh ra có quan hệ huyết thống cha con.

Căn cứ tài liệu thu thập được Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thanh Hậu về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.