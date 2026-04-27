Chân dung đối tượng đột nhập nhà dân lúc rạng sáng ở Đồng Nai

Ngày 27-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Ngọc Nhanh (SN 1988, quê tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Huỳnh Ngọc Nhanh

Trước đó, sáng 20-4, chị N.T. T Th. (SN 1999, ngụ ấp Phước Bình 1) đến Công an xã Phước Thái trình báo rạng sáng cùng ngày kẻ gian đột nhập vào nhà trộm 4 chiếc điện thoại di động iPhone trị giá gần 140 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Phước Thái đã huy động lực lượng tiến hành truy xét, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Xác định được nghi phạm đang lẩn trốn trên Quốc lộ 51 (phường Tam Long, TPHCM), Công an xã Phước Thái phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM và Công an phường Tam Long (TPHCM) bắt giữ đối tượng Huỳnh Ngọc Nhanh và thu giữ đầy đủ 4 điện thoại tang vật và 1 xe mô tô của đối tượng sử dụng gây án.

Tang vật của vụ trộm

Qua đấu tranh đối tượng Huỳnh Ngọc Nhanh đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận có 1 tiền án về tội "cướp tài sản", vừa mới ra tù.

Hiện Công an xã Phước Thái đã lập hồ sơ và bàn giao để Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra.