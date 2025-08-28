Cà Mau: Gay cấn vụ án lao động "chê tiền nhiều"

Bà Tái Thị Vinh, sinh 1970, từng là hộ sinh trạm y tế phường 8, TP Cà Mau cũ, nay là phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau. Bà đã 32 năm công tác và năm 2024 được xác định là người đủ điều kiện hưởng chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 29/2023/NĐ-CP.

Thế nhưng, kết cục bà đã nghỉ việc không theo chính sách tinh giản biên chế. Cơ quan chủ quản của bà khẳng định đó là ý chí chọn lựa của bà. Sau thời gian khiếu nại không thành, bà Vinh đã khởi kiện.

Nơi vừa diễn ra phiên xử "vụ án chê tiền nhiều". Ảnh: TRẦN VŨ

"Ai đời lại chê tiền nhiều"

Ngày 26-8, TAND khu vực I, tỉnh Cà Mau mở phiên tòa xét xử vụ án lao động giữa nguyên đơn là bà Tái Thị Vinh và bị đơn là Trung tâm y tế khu vực Cà Mau, đại diện là ông Huỳnh Bé Thảo, Giám đốc. Tới hôm nay (27-8), HĐXX tuyên tạm dừng để làm rõ thêm một số tình tiết của vụ án và sẽ mở lại phiên toà vào ngày 15-9 tới.

Đây là lần tạm dừng phiên toà thứ 4 kể từ 30-7-2025 đến nay. Nguyên nhân là để làm rõ thêm các tình tiết của vụ án, trong đó có lần tạm dừng để nguyên đơn suy nghĩ phương án rút đơn kiện.

Qua nhiều lần xét xử, các tình tiết của vụ án đã dần sáng tỏ. Nguyên đơn, bà Tái Thị Vinh là người đủ điều kiện nghỉ việc theo chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 29/2023/NĐ-CP nhưng cuối cùng chọn phương án nghỉ thông thường theo Luật viên chức, để rồi thiệt hơn 300 triệu đồng.

Tại các phiên toà, luật sư của bà Vinh đã nhiều lần nhắc tới lý lẽ "ai đời lại đi chê tiền nhiều". Thế nhưng việc này đã diễn ra là do bà Vinh chưa hiểu biết đầy đủ.

Cụ thể, hồ sơ thể hiện, ngày 4-4-2024, tại cuộc họp về tinh giản biên chế, bà Vinh có ý kiến đồng ý nghỉ theo chính sách tinh giản biên chế. Thế nhưng sau đó cũng chính bà Vinh lại có ý kiến ngược lại. Thế nên, ngày 10-12-2024, Giám đốc Trung tâm y tế TP Cà Mau ký Quyết định cho bà Vinh thôi việc mà không được hưởng chính sách tinh giản biên chế. Bà Vinh được chuyển trả tiền nghỉ việc hơn 79 triệu đồng. Không đồng ý với Quyết định này, vì nó thiệt hơn 300 triệu đồng so với khi được nghỉ việc theo chính sách tinh giản biên chế, bà Vinh trả lại tiền và khiếu nại, sau đó là khởi kiện.

Vì sao từ chối hưởng chính sách rồi quay lại đòi?

Lập luận "ai đời chê tiền nhiều" nghe thì có vẻ hợp lẽ thường nhưng khó thuyết phục HĐXX, bởi phía bị đơn có căn cứ bằng biên bản thể hiện ý chí chọn lựa cách nghỉ việc của bà Vinh.

Bị đơn có biên bản ngày 16-8-2024, với nội dung bà Tái Thị Vinh nêu ý kiến rằng "Có nguyện vọng tiếp tục công tác đến thời điểm tuổi nghỉ hưu, nếu không được sẽ thực hiện nghỉ việc theo quy định hiện hành của luật viên chức".

Bị đơn cho rằng, biên bản ngày 16-8-2024 ghi nhận bà Vinh không chọn hưởng chính sách tinh giản biên chế của Chính phủ. Ảnh: TRẦN VŨ

Đây là chứng cứ mạnh nhất của bị đơn, bởi chính sách của Chính phủ là quyền lợi được hưởng của bà Vinh, nhưng bà Vinh có toàn quyền từ chối chính sách này. Và bà đã từ chối, có biên bản như nêu trên.

Bị đơn còn phản biện rằng, khi các viên chức khác gửi đơn xin nghỉ theo chính sách thì bà Vinh không gửi. Đến khi thấy người khác được hưởng chính sách nhiều tiền mà mình thì ít mới làm đơn phục hồi. Đại diện bị đơn, ông Huỳnh Bé Thảo bày tỏ bức xúc trước toà rằng việc hồi phục đơn của bà Vinh làm ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín của mình và tập thể lãnh đạo Trung tâm y tế khu vực Cà Mau.

Tranh luận lại, luật sư của bà Vinh khẳng định nguyên đơn ngay từ đầu đã thể hiện ý chí được nghỉ theo chính sách của Chính phủ, tại biên bản ngày 4-4-2024. Việc bà Vinh không ký gửi đơn xin nghỉ hưởng chính sách diện tinh giản là vì bà chưa hiểu biết đầy đủ.

"Bà thấy tiêu đề đơn "xin nghỉ việc ngay" sợ ký sẽ thiệt thòi nên chưa ký. Chứ nếu bà hiểu biết rõ ràng giữa hai cách nghỉ việc ấy một cách rõ ràng, đầy đủ thì bà sao lại đi chọn cách chỉ được hưởng 79 triệu đồng mà không chọn để được hưởng hơn 400 triệu đồng" - luật sư bà Vinh tranh luận.

Phía nguyên đơn còn cho rằng, biên bản ghi ý kiến bà Vinh chọn cách nghỉ theo Luật viên chức là không đúng sự thật. Tuy nhiên, nguyên đơn lại không chứng minh được nó là giả tạo.