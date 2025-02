Vụ án kỳ lạ: Chuyển tiền mua ma túy rồi báo… công an bắt luôn mình!

HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk cũng kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục làm rõ các vấn đề liên quan đến đại úy Tài, nếu đủ căn cứ thì xử lý theo quy định pháp luật. Trong vụ án này, Tuấn khai nhận đã mua số ma túy trên từ người đàn ông không rõ lai lịch ở khu vực cầu vượt An Sương (TP HCM) nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã có công văn trao đổi thông tin tội phạm với Công an TP HCM, khi nào có đủ cơ sở sẽ đề nghị xử lý sau.