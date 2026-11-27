Thông tin từ Công an xã Quỳnh An (tỉnh Hưng Yên) cho biết, vào chiều ngày 25/11, đơn vị phối hợp Phòng giao dịch Agribank khu vực Quỳnh Trang (thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Quỳnh Phụ - Bắc Thái Bình) đã ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại, giúp một khách hàng cao tuổi bảo toàn số tiền gần 60 triệu đồng.

Trước đó, bà T. (SN 1950, trú tại xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) nhận được cuộc gọi điện thoại từ người lạ tự xưng là cán bộ công an. Trong cuộc nói chuyện, kẻ giả danh đưa ra thông tin sai sự thật rằng, tài khoản của bà T. có liên quan đến một vụ án ma túy.

Sau đó, đối tượng liên tục đe dọa, gây áp lực tâm lý và yêu cầu bà chuyển 55 triệu đồng vào tài khoản tại một ngân hàng thương mại để phục vụ công tác xác minh, điều tra. Đối tượng yêu cầu nạn nhân tuyệt đối giữ bí mật, không được tiết lộ sự việc, kể cả với người thân trong gia đình.

Sau khi được cán bộ công an và nhân viên ngân hàng giải thích, cụ bà mới biết bản thân bị sập bẫy lừa đảo. Ảnh: Cơ quan Công an.

Trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển tiền, nhận thấy bà T. có biểu hiện lúng túng, tâm lý bất an và cung cấp thông tin chuyển tiền không rõ ràng, nhân viên ngân hàng đã chủ động liên hệ, thông báo cho Công an xã Quỳnh An để phối hợp xác minh.

Qua xác minh, lực lượng công an nhận thấy, bà T. có dấu hiệu bị các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng dẫn dụ, thao túng tâm lý, yêu cầu chuyển toàn bộ số tiền gần 60 triệu đồng trong sổ tiết kiệm để chiếm đoạt.

Trước tình hình trên, cán bộ Công an xã cùng nhân viên ngân hàng tuyên tuyền, giải thích những dấu hiệu bất thường và phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng. Nhờ sự phối hợp kịp thời, bà T. đã nhận thức được nguy cơ bị lừa đảo, chủ động dừng giao dịch chuyển tiền, qua đó bảo toàn được toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình.