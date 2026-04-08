Đánh nhầm người, tiện tay cướp tài sản, 8 thiếu niên bị bắt

Ngày 7/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Từ Liêm đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc nhóm đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng, hành hung người đi đường và cướp tài sản xảy ra rạng sáng 22/3/2026.

Theo trình báo của anh L.M.P (SN 2009, trú tại phường Từ Liêm), khoảng rạng sáng 22/3, khi anh cùng bạn là P.M.Đ di chuyển từ đường Lưu Quang Vũ về khu vực số 2 Nguyễn Hoàng thì bất ngờ bị một nhóm khoảng 7 thanh niên đi trên 3 xe máy truy đuổi, chặn đầu và hành hung. Trong lúc xô xát, một đối tượng đã chiếm đoạt chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max của nạn nhân.

Các đối tượng tại hiện trường

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Từ Liêm đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tổ chức truy xét, nhanh chóng làm rõ và bắt giữ 8 đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Danh Thái Bảo (SN 2013), La Ngọc Triết (SN 2007), Ma Trung Hiếu (SN 2009), Ma Đình Hoàng (SN 2007), La Bảo Lâm (SN 2010), Vũ Bảo Nam (SN 2011), Nguyễn Hoàng Anh (SN 2010) và Đặng Anh Tuấn (SN 2008), cùng trú tại nhiều địa bàn trên địa bàn Hà Nội.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định một số đối tượng đã bỏ học sớm, thiếu sự quản lý của gia đình, thường xuyên tụ tập, lang thang. Tối 21/3/2026, nhóm này tụ tập tại khu vực phố Đào Duy Từ, sau đó di chuyển bằng xe máy đến đường Trường Chinh thì xảy ra mâu thuẫn và bị một nhóm khác đuổi đánh. Từ đó, các đối tượng nảy sinh ý định tìm người để trả thù.

Đến khoảng 3h sáng 22/3, phát hiện anh Đ và anh P đang lưu thông trên đường, nhóm này nhầm tưởng là nhóm trước đó nên tổ chức truy đuổi. Khi đến trước số 2 Nguyễn Hoàng, các đối tượng chặn xe, lao vào đánh khiến hai nạn nhân ngã xuống đường.

Lợi dụng lúc hỗn loạn, Nguyễn Danh Thái Bảo đã nhặt chiếc điện thoại của anh P rồi cùng cả nhóm rời khỏi hiện trường, bàn bạc mang tài sản đi bán lấy tiền tiêu xài.

Hiện Công an phường Từ Liêm đang tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.