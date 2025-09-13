Lĩnh án giết người vì theo bạn đi đánh ghen giữa đêm khuya

Ngày 12-9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa Nguyễn Tiến Quyết (sinh năm 1999, trú ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (cũ), Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo này 10 năm tù về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là 3 cá nhân và rất may mắn không ai tử vong.

Liên quan đến vụ án, năm 2021, Nguyễn Hoài Nam (sinh năm 2000, ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng (cũ), Hà Nội) cùng 2 đối tượng đã lần lượt bị tuyên phạt từ 9 năm tù đến 12 năm tù cũng về tội “Giết người”.

Nguyễn Tiến Quyết bị đưa ra xét xử tại phiên tòa

Quá trình xét xử cho thấy, năm 2016, Nguyễn Hoài Nam và chị Lê Mai A (sinh năm 1996, ở quận Đống Đa (cũ), Hà Nội) dù không đăng ký kết hôn nhưng vẫn chung sống với nhau như vợ chồng và có 1 con chung. Năm 2019, do phát sinh mâu thuẫn nên Nam và chị Mai A chia tay nhau.

Khoảng tháng 5-2019, chị Mai A và anh Vũ Tiến Đạt (sinh năm 1999, trú ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình (cũ), Hà Nội) nảy sinh quan hệ tình cảm nam nữ. Biết chuyện, Nam ghen tuông và mâu thuẫn với anh Đạt.

Ngày 20-10-2029, Nam và anh Đạt gọi điện thoại chửi nhau và hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn. Biết chuyện, anh Lê Văn Tâm (sinh năm 1999, ở quận Đống Đa (cũ), Hà Nội), bạn của Nam và anh Đạt ra sức khuyên nhủ hai bên nói chuyện hóa giải mâu thuẫn.

Sau đó, khoảng 0h00 ngày 22-10-2019, anh Đạt, chị Mai A cùng nhóm bạn (cả nam và nữ) rủ nhau tới quán nước tại phố Núi Trúc (quận Ba Đình) chơi. Cùng thời điểm, Nam tiếp tục gọi điện cho anh Đạt hẹn gặp mặt giải quyết mâu thuẫn.

Biết không thể tránh mặt nên anh Đạt hẹn Nam đến khu vực ngã tư phố Núi Trúc - Kim Mã nói chuyện. Nhận được thông tin hai người bạn hẹn gặp nhau, anh Tâm cũng nhanh chóng có mặt. Trong lúc chờ Nam đến, anh Đạt bảo một số người bạn sang vỉa đối diện quán nước ngồi.

Sau đó, khi Nam đến điểm hẹn thì thấy nhóm anh Đạt có đông người nên nghĩ sẽ bị đánh hội đồng. Nam quay về nhà lấy dao bầu và dao mèo. Chưa dừng lại, thanh niên này còn gọi điện rủ nhóm bạn, trong đó có Nguyễn Tiến Quyết đi cùng.

Có mặt tại quán nước trên phố Núi Trúc, Nam và anh Đạt tiếp tục mâu thuẫn và dùng ghế nhựa đánh nhau. Thấy Nam rút dao mèo ra tấn công anh Đạt, anh Tâm vội xông vào ôm Nam can ngăn.

Cùng thời điểm, các đối tượng đi cùng Nam, trong đó có Quyết lao tới đâm chém anh Tâm. Bị đánh, anh Tâm và anh Đạt bỏ chạy sang phía nhóm bạn ở bên đường thì nhóm Nam đuổi theo.

Lúc này, hòng ngăn cản nhóm đối phương để hai bạn chạy thoát nên một người trong nhóm anh Đạt dùng gậy khua khoắng. Tuy nhiên, Nam cùng đồng bọn càng thêm hung hãn xông vào tấn công. Kết quả là thêm hai người trong nhóm anh Đạt bị nhóm Nam dùng dao tấn công...

Sau khi nhóm Nam bỏ đi, các nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nên may mắn bảo toàn được mạng sống. Dẫu vậy, ba bị hại trong vụ án lần lượt bị tổn hại từ 6% đến 28% sức khỏe.

Quá trình giải quyết vụ án, Nguyễn Hoài Nam nhanh chóng bị bắt giữ và bị điều tra về hành vi giết người. Các đối tượng giúp sức cho Nam cũng ra đầu thú sau đó không lâu. Tuy nhiên, do bị cáo Quyết bị bệnh tâm thần nên được tạm đình chỉ điều tra để đi chữa bệnh bắt buộc.

Sau một thời gian được điều trị và khỏi bệnh, ngày 16-12-2024, cơ quan tố tụng phục hồi điều tra đối với Nguyễn Tiến Quyết và bị cáo này phải lĩnh mức án cùng tội danh nêu trên.