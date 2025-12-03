Đôi nam nữ biến phòng trọ thành xưởng tẩm ướp ma túy Tobaco

Ngày 2/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Viết Anh Dũng (SN 2000, trú thôn Hải Nam, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) và Lê Thị Mạo (SN 1999, tạm trú tại tổ dân phố Tây Yên, phường Thành Sen) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo điều tra, trước đó lực lượng chức năng phát hiện một nhóm trên ứng dụng Telegram có dấu hiệu giao dịch ma túy dạng cỏ tẩm ướp (Tobaco) với số lượng lớn, hoạt động tinh vi và liên tục thay đổi tài khoản.

Đối tượng Dũng và Mạo cùng tang vật ma túy. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Quá trình điều tra cho thấy Dũng và Mạo là hai mắt xích cầm đầu. Cả hai thuê phòng trọ tại ngõ 2 đường Nam Ngạn (phường Thành Sen), sống chung như vợ chồng và biến nơi này thành “xưởng” pha chế, tẩm ướp và đóng gói ma túy Tobaco.

Dũng trực tiếp đặt mua dung dịch ma túy và thảo mộc khô qua Telegram, sau đó tự pha trộn, sấy và tẩm ướp để tạo thành sản phẩm ma túy. Mạo phụ trách đóng gói, xử lý đơn hàng và giao dịch với khách.

Sau khi xác minh, vào chiều 19/11, lực lượng trinh sát bất ngờ chặn bắt Dũng và Mạo khi cả hai đang mang theo 3 gói ma túy Tobaco để giao cho khách. Khám xét khẩn cấp nơi ở, công an thu giữ khoảng 1kg ma túy thành phẩm, 9kg thảo mộc khô, 11 chai dung dịch 5 lít dùng để tẩm ướp cùng nhiều tang vật khác phục vụ sản xuất.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai đã bán ma túy Tobaco cho nhiều đầu mối tại Nghệ An, Ninh Bình, Hải Phòng, Đắk Lắk, Cà Mau… phục vụ nhu cầu của các nhóm thanh thiếu niên.

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định mẫu “Tobaco” thu giữ chứa chất ma túy MDMB-4e-PINACA là một loại chất hướng thần cực mạnh.