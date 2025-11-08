Bắt ‘đạo chích’ chuyên phá camera để thực hiện 11 vụ trộm tinh vi, liều lĩnh

Ngày 8-11, Công an TP Đà Nẵng cho hay, Công an phường Hải Châu vừa làm rõ và bắt giữ người thực hiện hàng loạt vụ đột nhập nhà dân, cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP trộm cắp tài sản.

Chỉ trong thời gian từ tháng 7 đến đầu tháng 10, người này liên tiếp thực hiện 11 vụ trộm, tổng giá trị thiệt hại ước khoảng 400 triệu đồng.

Nguyễn Tri Nghĩa lúc bị bắt. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 8-10, Công an phường Hải Châu tiếp nhận tin báo tại căn nhà trên đường Cao Thắng xảy ra vụ kẻ gian đột nhập lấy cắp tài sản gồm 8 triệu đồng tiền mặt và một laptop.

Vào cuộc điều tra, công an phường xác định vụ trộm này có phương thức, thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh và tương tự một số vụ trộm khác xảy ra trên địa bàn. Chẳng hạn, hành vi thường được thực hiện vào thời điểm 3-4 giờ sáng, nhất là vào các ngày có mưa, bão.

Trước khi đột nhập, “đạo chích” này thường phá hệ thống camera giám sát để tránh bị phát hiện. Sau khi trộm được tài sản, kẻ gian liên tục di chuyển trong các kiệt, hẻm, “thay hình đổi dạng” để tránh bị cơ quan công an truy xét.

Sau thời gian áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Hải Châu đã xác định được nghi phạm là Nguyễn Tri Nghĩa (37 tuổi, ngụ phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Đáng chú ý, Nghĩa là người đã có nhiều tiền án, trong đó có hai tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Nghĩa cũng liên quan đến nhiều vụ việc khác trên địa bàn nên đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra quyết định truy tìm.

Các vật dụng Nghĩa dùng để gây án. Ảnh: CA

Do Nghĩa có rất nhiều “kinh nghiệm” trong đối phó với cơ quan công an nên việc truy bắt gặp rất nhiều khó khăn.

Mặc dù vậy, với quyết tâm không để đối tượng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cuối tháng 10, khi phát hiện Nghĩa tại quán cà phê tại phường Cẩm Lệ, Công an phường Hải Châu đã bất ngờ áp sát, khống chế và bắt giữ thành công. Qua đó kết thúc chuỗi ngày gây án của Nghĩa.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nghĩa khai nhận đã thực hiện 11 vụ trộm cắp tài sản ở nhiều địa bàn khác nhau tại Đà Nẵng.

Có thể kể đến như vụ cạy cốp xe Vespa tại bãi tắm Sơn Trà lấy trộm hai túi xách bên trong có sáu điện thoại di động vào ngày 18-8; vụ đột nhập vào căn nhà trên đường Hồ Xuân Hương lấy trộm một điện thoại Iphone, hai laptop, tám chai rượu ngoại các loại và 65 triệu đồng vào ngày 25-9.

Mới đây nhất, lúc 9 giờ ngày 18-10 là vụ trộm một laptop, một loa Marshall tại phòng trọ trên đường Cẩm Nam 4 thuộc phường Hòa Xuân…

Sau khi truy bắt được Nghĩa, Công an phường Hải Châu đã thu hồi hai xe máy, một điện thoại, năm chai rượu, hai máy tính xách tay cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Hiện, Công an phường Hải Châu đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Đà Nẵng điều tra mở rộng, truy thu tang vật.