Bắt tài xế bỏ trốn sau vụ tai nạn khiến một phụ nữ tử vong ở Quảng Ngãi

Tối 6/7, Đại tá Vũ Thanh Giang, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an TP Đà Nẵng bắt giữ tài xế liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Q.N)

Theo Đại tá Giang, vụ tai nạn xảy ra vào trưa cùng ngày trên Quốc lộ 1A, đoạn gần với đường dẫn vào cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, thuộc địa phận xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi xảy ra va chạm khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ, tài xế đã lái xe rời khỏi hiện trường theo hướng Quảng Ngãi - Đà Nẵng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng phối hợp với Công an TP Đà Nẵng tổ chức truy bắt và khống chế thành công, sau đó bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Quảng Ngãi để tiếp tục điều tra.

Cũng theo Đại tá Vũ Thanh Giang, do vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa thể xác định phương tiện (loại xe) gây tai nạn cũng như danh tính của tài xế.

Cách đây vài ngày, tại Lào Cai cũng xảy ra vụ tài xế ô tô lao lên vỉa hè tông 2 người rồi bỏ chạy.

Cụ thể, khoảng 21h40 ngày 1/7, tại khu vực trước số nhà 1480 đường Trần Phú, tổ 12 Nam Cường, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông làm hai người bị thương.

Thời điểm trên, ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1967, trú tổ 11 Bắc Lệnh, phường Cam Đường) lái ô tô biển kiểm soát 30H-159.86 chạy theo hướng từ phường Lào Cai đi phường Cam Đường.

Khi đến địa điểm trên, do không làm chủ tốc độ và tay lái, xe lao lên vỉa hè, tông trúng anh Phạm Xuân Chiều (SN 1989) và anh Trần Ngọc Minh (SN 1985), cùng trú phường Cam Đường, rồi rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Cam Đường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khám nghiệm hiện trường, đồng thời truy tìm tài xế ô tô.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng đã thu giữ chiếc ô tô gây tai nạn tại nơi ở của ông Nguyễn Văn Thắng, tuy nhiên tài xế không có mặt tại nơi cư trú.

Đến khoảng 7h30 ngày 2/7, sau khi được lực lượng công an vận động, ông Nguyễn Văn Thắng đã đến Công an phường Cam Đường trình diện để làm việc.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tài xế không có nồng độ cồn, test nhanh ma túy âm tính. Cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu máu để giám định theo quy định.

Vụ tai nạn khiến anh Phạm Xuân Chiều bị vỡ xương trán, xương gò má. Anh Trần Ngọc Minh bị tổn thương não, ổ bụng, cột sống, xương sườn và vỡ phức tạp khung chậu.