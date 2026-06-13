Tài xế ô tô tháo chạy tổ kiểm tra nồng độ cồn, kéo lê CSGT trên đường

Ngày 13-6, thông tin từ Công an phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết đang điều tra, làm rõ vụ việc người đàn ông điều khiển xe ô tô bỏ chạy tổ kiểm tra nồng độ cồn, kéo lê 1 CSGT trên đường phố.

Hình ảnh CSGT bị kéo lê, đánh đu trên xe ô tô bỏ chạy tổ kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh cắt từ clip

Sự việc được xác định xảy ra vào khoảng 22 giờ 20 phút ngày 12-6, tại đường Nguyễn Thiếp, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Vào thời điểm trên, tổ CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành dừng phương tiện đối với chiếc xe ô tô BKS 36A-37x.xx để kiểm tra nồng độ cồn.

Thế nhưng, tài xế điều khiển ô tô không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển xe tông vào 1 CSGT. Không dừng lại ở đó, tài xế tiếp tục lái xe bỏ chạy, kéo lê 1 CSGT khác trên đoạn đường dài khoảng 300 m mới dừng lại.

Khi ô tô dừng hẳn, lực lượng chức năng đã khống chế tài xế và đưa về trụ sở cơ quan công an để làm việc. Qua kiểm tra nồng độ cồn, tài xế có kết quả 0,025 mg/L khí thở.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.