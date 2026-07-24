Tạm giữ Ngọc Trinh sinh năm 1992 vì tàng trữ trái phép chất ma túy

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, công an phát hiện Trinh thường xuyên có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà trọ thuộc khóm Đông Bình A, phường Đông Thành.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Công an phường Đông Thành (Vĩnh Long) đã tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện Trinh cất giấu một ống nhựa bên trong có chứa chất rắn màu trắng nghi là ma tuý cùng nhiều tang vật có liên quan.

Nguyễn Thị Ngọc Trinh. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long.

Qua làm việc, Trinh thừa nhận tang vật bị tạm giữ là ma túy nên lực lượng chức năng đã tiến hành bắt người phạm tội quả tang, đồng thời bàn giao vụ việc đến Công an tỉnh Vĩnh Long xử lý theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long xác minh, làm rõ.