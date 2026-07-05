Lái ô tô truy đuổi, tông xe vào nhóm người nổ súng bắn anh trai

Ngày 3/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Thế Khang (SN 1990, trú phường Thiên Hương, TP. Hải Phòng), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi "Giết người".

Đối tượng Nguyễn Thế Khang.

Theo điều tra, rạng sáng 19/4/2022, tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí trên địa bàn đặc khu Phú Quốc xảy ra vụ hỗn chiến. Trong lúc xô xát, anh ruột của Khang bị một đối tượng dùng súng bắn bị thương rồi được đồng bọn chở xe máy rời khỏi hiện trường.

Chứng kiến sự việc, Khang điều khiển ô tô truy đuổi nhóm đối tượng nổ súng. Khi đến đường Trần Hưng Đạo, Khang lái xe tông vào xe máy của nhóm này khiến hai người ngã xuống đường. Hậu quả, một người bị đa chấn thương, chấn thương sọ não với tỷ lệ tổn thương cơ thể 57%.

Sau khi gây án, Khang cùng một đối tượng khác rời khỏi hiện trường, cất giấu phương tiện nhằm xóa dấu vết rồi bỏ trốn. Trong quá trình điều tra, các đối tượng liên quan lần lượt bị bắt giữ hoặc ra đầu thú.

Tháng 4/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ba đối tượng liên quan để điều tra về các hành vi "Giết người" và "Che giấu tội phạm".

Riêng Nguyễn Thế Khang bỏ trốn nên bị khởi tố, ra quyết định truy nã về hành vi "Giết người".

Sau hơn hai tháng truy bắt, ngày 30/6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an phường Thiên Hương (TP. Hải Phòng) bắt giữ Nguyễn Thế Khang.