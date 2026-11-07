Hiệp ‘đen’ bị bắt, thừa nhận đeo vàng giả, hứa ra tù sẽ sống lương thiện
Giang hồ mạng Hiệp “đen” khai nhận các hành vi phạm tội, thừa nhận đeo vàng giả, dự định ra tù sẽ về quê nuôi gà, thả cá.
Công an TPHCM vừa khởi tố, bắt tạm giam trùm giang hồ Hiệp "đen" cùng 13 đồng bọn. Nhóm này chuyên dàn dựng clip bạo lực câu tương tác trên mạng xã hội, đồng thời tổ chức cho vay lãi nặng. Sau khi bị bắt, Hiệp "đen" thừa nhận đeo vàng giả để tạo thanh thế trên mạng xã hội, đồng thời khai dự định ra tù sẽ về quê sống lương thiện, nuôi gà, thả cá.
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Tối 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh...
Theo PV ([Tên nguồn])