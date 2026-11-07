Hiệp ‘đen’ bị bắt, thừa nhận đeo vàng giả, hứa ra tù sẽ sống lương thiện

Công an TPHCM vừa khởi tố, bắt tạm giam trùm giang hồ Hiệp "đen" cùng 13 đồng bọn. Nhóm này chuyên dàn dựng clip bạo lực câu tương tác trên mạng xã hội, đồng thời tổ chức cho vay lãi nặng. Sau khi bị bắt, Hiệp "đen" thừa nhận đeo vàng giả để tạo thanh thế trên mạng xã hội, đồng thời khai dự định ra tù sẽ về quê sống lương thiện, nuôi gà, thả cá.

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