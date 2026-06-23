Bắt Hải "thầy" cùng hơn 2.000 viên hồng phiến ở Quảng Trị

Nguyễn Công Hải cùng tang vật hơn 2.000 viên hồng phiến bị lực lượng công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 23-6, Công an xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 2.000 viên hồng phiến.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào khoảng 15 giờ 10 ngày 20-6, trong quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Lệ Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Công Hải (51 tuổi, trú thôn Xuân Bắc 2, xã Lệ Ninh, còn gọi là Hải "thầy") khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2.032 viên nén màu hồng, nghi là ma túy tổng hợp.

Làm việc với cơ quan điều tra, Hải "thầy" khai nhận toàn bộ số viên nén nói trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Số ma túy này được đối tượng mua từ một nam thanh niên chưa rõ lai lịch để bán lại kiếm lời, đồng thời sử dụng cho bản thân.

Đoàn công tác Thường trực Đảng ủy xã Lệ Ninh tặng hoa chúc mừng chiến công của Công an xã trong đấu tranh với tội phạm ma túy. Ảnh: Công an cung cấp

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Lệ Ninh đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Công Hải về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy"; đồng thời tạm giữ, niêm phong toàn bộ tang vật cùng các tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an xã Lệ Ninh, đây là kết quả của đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên địa bàn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và ngăn chặn các nguồn cung ma túy xâm nhập vào khu dân cư.

Liên quan vụ việc, đoàn công tác Thường trực Đảng ủy xã Lệ Ninh do ông Nguyễn Đình Hòa - bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã - làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng, biểu dương thành tích của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Lệ Ninh.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo địa phương ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết tâm của lực lượng công an trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy thành tích, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.