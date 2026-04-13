Bắt đối tượng vận chuyển 2.000 viên hồng phiến ở Điện Biên

Sự kiện: Tin pháp luật

Lực lượng công an tỉnh Điện Biên vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2.000 viên hồng phiến cùng nhiều tang vật liên quan.

Cụ thể, vào hồi 13h5 ngày 11/4, tại khu vực bản Nộc Cốc 1, xã Nà Bủng, tỉnh Điện Biên, Công an xã Si Pa Phìn (Điện Biên) chủ trì, phối hợp với Công an xã Nà Bủng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên và Đồn Biên phòng Nà Bủng (Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên) đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Giàng A Sáng (sinh năm 1984), trú tại bản Trên Nương, xã Nà Bủng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Giàng A Sáng cùng tang vật tại cơ quan công an

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 10 túi nhỏ, chứa tổng cộng 2.000 viên ma túy tổng hợp, cùng 1 điện thoại di động và 1 xe mô tô.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ngày 23/5, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 1.000 viên ma túy tổng hợp.

Theo Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc ([Tên nguồn])

-12/04/2026 17:21 PM (GMT+7)
