Khởi tố 3 bị can trong vụ mua bán người dưới 16 tuổi tại quán karaoke

Ngày 10/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can gồm Phạm Minh Đức (SN 1999), trú tại xã Tam Dương; Đỗ Chí Hiếu (SN 2008), trú tại xã Hoàng An và Lưu Đức Ngọc (SN 1982), trú tại xã Tam Đảo về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi", quy định tại Điều 151 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 27/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo về việc một bé gái dưới 16 tuổi và một phụ nữ bị giữ tại quán karaoke Tokyo, thuộc thôn Sơn Đồng, xã Tam Dương. Cơ sở này do Phạm Minh Đức làm chủ.

Các đối tượng Lưu Đức Ngọc, Phạm Minh Đức và Đỗ Chí Hiếu tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai lực lượng tiến hành kiểm tra, xác minh. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện 8 người đang có mặt tại khu vực quầy lễ tân của quán. Qua xác minh, trong số này có 3 nhân viên nam đang làm việc tại quán; 2 người nữ gồm cháu L.T.B.H và chị D.K.A được Đức đưa về quán để trao đổi về việc làm; những người còn lại là người quen của chủ cơ sở đến chơi.

Kết quả xác minh ban đầu xác định, trong ngày 27/7, đã xảy ra việc thỏa thuận, trao đổi tiền giữa Phạm Minh Đức, chủ quán karaoke Tokyo và Lưu Đức Ngọc, chủ quán karaoke Thiên Đường, liên quan đến việc đưa cháu L.T.B.H. và chị D.K.A. từ cơ sở của Ngọc về quán của Đức để làm việc.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo các tổ công tác khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, làm rõ hành vi của những người liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau vài giờ tiếp nhận tin báo, cơ quan Công an đã xác định những người liên quan gồm: Phạm Minh Đức, Đỗ Chí Hiếu và Lưu Đức Ngọc. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi và những người liên quan.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.