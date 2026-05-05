Bắt 'ông trùm' ma túy 5 tiền án ở Hưng Yên, thu hơn 1,4kg hàng cấm cùng súng đạn

Ngày 5/5, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin kết quả đấu tranh của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an phường Mỹ Hào và Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hưng Yên bắt giữ thành công đối tượng đặc biệt nguy hiểm, buôn bán ma tuý với số lượng lớn.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Trương Văn Hải về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý” theo quy định tại khoản 4 Điều 251 Bộ luật hình sự.

Trương Văn Hải cùng số tang vật bị thu giữ.

Trước đó, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Công an phường Mỹ Hào và Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Phòng nghiệp vụ Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hưng Yên tổ chức bắt quả tang Trương Văn Hải (sinh năm 1974; trú tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) tàng trữ số lượng lớn ma tuý tại nhà ở để bán trái phép cho các con nghiện trên địa bàn.

Cơ quan điều tra đã thu giữ được hơn 1,4kg ma túy các loại gồm: 3 bánh hình hộp chữ nhật chứa chất bột màu trắng dạng cục, qua giám định xác định là ma tuý Heroine; 15 túi nilon chứa 3.000 viên hồng phiến, qua giám định là ma tuý Methaphetamine; cùng nhiều loại ma túy khác.

Quá trình khám xét, cơ quan công an tiếp tục thu giữ tại tủ gỗ trong kho để đồ một khẩu súng ngắn, hộp tiếp đạn cùng 7 viên đạn.

Bước đầu, Hải khai nhận số ma túy trên là do bản thân vừa mới ra tù, chưa có việc làm ổn định nên đã mua về từ Sơn La để bán kiếm lời. Đồng thời, Hải mua khẩu súng ngắn trên từ tháng 1/2026 với mục đích “phòng thân” trong quá trình mua bán trái phép chất ma tuý.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, Trương Văn Hải là đối tượng cực kỳ nguy hiểm và liều lĩnh, bản thân gã đàn ông này từng có 2 tiền án về tội “Cướp tài sản”; một tiền án về tội “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật” và 2 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan.