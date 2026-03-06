Bắt giữ Vũ 'Beo' dùng dao chém người sau mâu thuẫn

Ngày 6/3, Công an xã An Phước, tỉnh Đồng Nai cho biết đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng Hồ Duy Vũ (tên thường gọi là Beo, sinh năm 1987; trú tại ấp Tam An 4, xã An Phước) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Hồ Duy Vũ tại cơ quan công an. Công an tinh Đồng Nai.

Trước đó, vào khuya ngày 1/3, do xảy ra mâu thuẫn, Hồ Duy Vũ đã dùng dao chém anh Lý Tuấn Kiệt (sinh năm 1997; trú tại ấp Cẩm Đường, xã Long Thành) gây thương tích. Ngay sau đó, nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an xã An Phước nhanh chóng triển khai lực lượng, khống chế và bắt giữ Hồ Duy Vũ sau khi đối tượng thực hiện hành vi.

Hiện Công an xã An Phước đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.