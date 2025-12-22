Bắt giữ nghi phạm đâm chết bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

Ngày 22-12, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Minh Tâm (30 tuổi; ngụ xã Phước Hậu) để điều tra về hành vi giết người. Đây là nghi phạm đâm tử vong bảo vệ ở cổng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long.

Nghi phạm Nguyễn Minh Tâm

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào ngày 20-12, ông N.A.K. (45 tuổi; ngụ Vĩnh Long) làm nhiệm vụ bảo vệ ở cổng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. Lúc này, một thanh niên chạy đến rồi dùng hung khí đâm ông K. bị thương nặng. Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn.

Mặc dù được cấp cứu tích cực nhưng do vết thương quá nặng, ông K. đã tử vong cùng ngày.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, ghi nhận lời khai, khám nghiệm tử thi và truy tìm nghi phạm.

Đến khoảng 22 giờ ngày 21-12, lực lượng công an đã bắt giữ Tâm tại khu nhà ở phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long. Bước đầu làm việc, Tâm đã thừa nhận hành vi của mình. Tâm vừa ra tù ngày 3-10 về tội "Trộm cắp tài sản".