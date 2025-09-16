Bắt giữ thanh niên cưỡng hiếp bạn nhậu rồi bỏ trốn

Lực lượng công an phát hiện, bắt giữ đối tượng Đinh Bạt Ngọc. Ảnh: CALĐ

Ngày 16/9, Công an xã Đam Rông 1 (tỉnh Lâm Đồng) thông tin, vừa truy bắt thành công đối tượng Đinh Bạt Ngọc (27 tuổi, ở thôn Trung Tâm 2) liên quan vụ xâm hại tình dục.

Trước đó, Công an xã Đam Rông 1 nhận được tin báo về việc chị Đ.M.N.Q. cùng nhóm bạn, trong đó có Đinh Bạt Ngọc đến quán Thao Mơ ở thôn Đạ Sơn để nhậu. Đang nhậu thì Ngọc lấy lý do mệt và rời quán trước.

Sau đó, khi trở về nhà thuê của bạn ở thôn Đạ Sơn chị Q. phát hiện Ngọc đang đứng trước cổng. Lợi dụng lúc chị mở cửa, Ngọc theo vào nhà rồi dùng vũ lực thực hiện hành vi xâm hại.

Gây án xong, Ngọc bỏ trốn về hướng xã Phúc Thọ Lâm Hà. Chị Q. đã lập tức trình báo sự việc với Công an xã Đam Rông 1.

Ngay sau khi nhận được trình báo, Công an xã Đam Rông 1 đã khẩn trương ghi nhận lời khai ban đầu từ nạn nhân và tiến hành các bước điều tra cần thiết, phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh tiến hành truy vết, xuyên đêm truy bắt đối tượng.

Sau đó, Ngọc đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Hiệp Thạnh (tỉnh Lâm Đồng).

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.