Án mạng từ việc tranh cãi chuyện tình yêu của người khác

Ngày 27/2, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 13, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Hữu Nghị (39 tuổi, trú xã Hòa Mỹ) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2025, Lê Hữu Nghị thuê nhà trọ tại xã Hòa Thịnh để sống chung với người yêu là chị N.T.N.C (34 tuổi).

Tuy nhiên, khoảng 23 giờ 45 ngày 21/2, Nghị có kể lại vụ việc một cô gái trên địa bàn xã Hòa Thịnh bị người yêu đâm trọng thương vì đòi chia tay. Sau khi kể xong câu chuyện, Nghị và chị C. xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi.

Đối tượng Lê Hữu Nghị tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Do không làm chủ được bản thân, Nghị đã dùng tay nắm đầu chị C. đập mạnh xuống nền nhà. Tiếp đó, Nghị đá mạnh vào cùng mặt, đầu của chị C đến khi thấy người yêu bất tỉnh thì dừng lại.

Thấy chị C. bất tỉnh, Nghị đã nhờ người nhà đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, nhưng người phụ nữ này được xác định đã tử vong.

Nhận thức được hành vi, Nghị đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bước đầu, cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố bị can Nghị để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan khác, sẽ thay đổi hoặc bổ sung tội danh đối với bị can Nghị.