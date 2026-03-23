Bắt giữ đối tượng chém 3 người trong quán ăn đêm

Ngày 23/3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Hữu Ninh (SN 1997), trú tại xã Hiệp Hòa (Phú Thọ) về hành vi "Giết người".

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 8h30 ngày 21/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo về vụ việc một đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm gây thương tích nặng cho nhiều người tại địa bàn xã Hiền Lương. Đối tượng gây án được xác định là Dương Hữu Ninh.

Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đối tượng Dương Hữu Ninh và tang vật thu giữ.

Thời điểm đối tượng Dương Hữu Ninh bị bắt giữ khi lẩn trốn trong nhà nghỉ.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, tập trung lực lượng khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức nhiều mũi trinh sát truy tìm đối tượng. Đến khoảng 14h cùng ngày, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ thành công Dương Hữu Ninh khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Vân Phú (Phú Thọ).

Tại cơ quan Công an, đối tượng Ninh khai nhận, khoảng 0h50 ngày 21/3, Ninh vào quán ăn đêm trên địa bàn xã Hiền Lương. Lúc này, bàn bên cạnh có 3 người là anh L.N.H (SN 1980), anh T.K.D (SN 1997) và chị T.T.H (SN 1988), cùng trú tại xã. Trong lúc ăn, anh D và chị H sang mời rượu rồi xảy ra mâu thuẫn giữa Ninh và nhóm anh D. Do bực tức, đối tượng Ninh đã sử dụng dao của quán ăn, chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ, gáy, gây thương tích nặng cho 3 người nêu trên. Sau đó, các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu và điều trị tại Trung tâm y tế khu vực Hạ Hòa.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh đối tượng trước pháp luật.