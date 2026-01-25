Triệu tập 12 đối tượng, khởi tố vụ án liên quan đến 3 nạn nhân tử vong trên đường phố

Theo hồ sơ ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị: Khoảng 0h23 ngày 25/1, trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, người dân phát hiện 3 người đã tử vong tại chỗ, hai người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ việc 3 người tử vong và 2 người bị thương nặng.

Được biết, anh Phạm Anh Chương điều khiển xe taxi của hãng Xanh SM đang lưu thông trên đường Võ Nguyễn Giáp theo hướng cầu Nhật Lệ 2 về cầu Nhật Lệ 1 ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Khi đang lưu thông anh phát hiện một số người và xe máy đang nằm trên đường Võ Nguyên Giáp. Anh Chương dừng xe xuống nắm tình hình và anh liền gọi điện cho Cảnh sát 113 và xe cấp cứu.

Trong lúc chờ lực lượng chức năng và xe cấp cứu đến hỗ trợ nạn nhân, thấy có 2 thanh niên đứng gần đó bất ngờ lên xe máy rời khỏi hiện trường. Nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng nên anh Phạm Anh Chương đến cơ quan Công an trình báo.

Cơ quan Công an triệu tập các đối tượng liên quan để lấy lời khai.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đã cử các đơn vị liên quan có mặt ngay tại hiện trường để phối hợp đưa người bị nạn đi cấp cứu, đồng thời điều tra nguyên nhân, làm rõ vụ việc. Tại hiện trường, cơ quan Công an xác định có 3 người tử vong và 2 người bị thương nặng.

Qua thu thập dữ liệu camera, ghi lời khai người biết việc, người liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã xác định 17 đối tượng liên quan đến vụ việc gồm: Nguyễn Gia B (SN 2010); Nguyễn Minh T (SN 2010); Lưu Duy T (SN 2009); Nguyễn Xuân K (SN 2009); Lưu Anh T (SN 2011); Nguyễn Chí C (SN 2009); Nguyễn Thành V (SN 2011); Đặng Minh Q (SN 2011); Trần Tiến Q (SN 2011); Lê Minh H (SN 2006), tất cả đều trú xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị. Hà Mạnh D (SN 2011) trú xã Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Trị. Trần Đức H (SN 2012); Nguyễn Tuấn M (SN 2008); Trần Nguyễn Tiến P (SN 2010); Mai Văn L (SN 2010), cùng trú xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị. Hoàng Đăng Tuấn A (SN 2009); Trần Hoài Công V (SN 2010), cùng trú phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị.

Các đối tượng liên quan đến vụ án tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị.

Nguyên nhận vụ việc bước đầu được tiến hành làm rõ: vào ngày 22/1, Lưu Duy T lên mạng xã hội lập nhóm Messenger tên “Đi Bão” có 7 thành viên gồm: Lưu Duy T, Nguyễn Gia B, Nguyễn Xuân K, Mai Văn L, Nguyễn Minh T, Lưu Anh T, Đặng Minh Q để nhắn tin với nhau về việc tụ tập chạy xe tốc độ cao trên đường. Sau đó, các đối tượng rủ rê nhau thêm một số đối tượng thống nhất thời gian, địa điểm tập trung và chạy vào Đồng Hới để “Đi Bão” (chạy xe với tốc độ cao, lượn lách, đánh võng…”.

Đến khoảng 23h ngày 24/1, các đối tượng di chuyển theo đường F325 về đường Quốc lộ 1 chạy qua cầu Nhật Lệ 2, đi theo đường Võ Nguyên Giáp hướng về cầu Nhật Lệ 1. Quá trình di chuyển, nhóm này điều khiển xe tốc độ cao (khoảng 80km/h) lạng lách, đánh võng trên đường. Trong quá trình chạy xe, xe mô tô của các đối tượng đã va chạm với nhau.

Xe mô tô của Nguyễn Gia B điều khiển trượt dài và va chạm vào dải phân cách, khiến Nguyễn Gia B, Nguyễn Minh T và Hoàng Đặng Anh T (cùng ngồi trên 1 xe) ngã ra đường và tử vong tại chỗ. Xe mô tô do Lưu Duy T điều khiển ngã trượt dài trên đường khiến Lưu Duy T và Nguyễn Xuân K (ngồi trên xe) bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và tội “Gây rối trật tự công cộng”. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can đối với: Nguyễn Tuấn M, Lê Minh H, Nguyễn Chí C và Lưu Duy T.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.