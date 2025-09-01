Bắt giữ kẻ dùng biển số xe giả gây ra hàng loạt vụ cướp giật ở Đà Nẵng

Ngày 1-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP đang tạm giữ hình sự Phạm Huy Hùng (35 tuổi, ngụ khối phố Phú Trung, phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng).

Hùng là kẻ cướp hàng loạt bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Theo công an, từ đầu tháng 7 đến nay, trên địa bàn các phường Bàn Thạch, Tam Kỳ và Quảng Phú (TP Đà Nẵng) liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật dây chuyền vàng của người đi đường.

Trước tình hình phức tạp trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương vào cuộc, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, thu thập thông tin, sàng lọc các đối tượng hình sự, đặc biệt là những đối tượng có tiền án về tội cướp giật trong và ngoài tỉnh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định Phạm Huy Hùng là người có nhiều nghi vấn.

Ngày 27-8, sau thời gian theo dõi, giám sát chặt chẽ, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp các lực lượng tiến hành triệu tập Hùng để đấu tranh.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận đã trực tiếp gây ra 5 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ đi đường.

Để che giấu hành vi, Hùng thường xuyên đổi quần áo, giày dép, mũ bảo hiểm và sử dụng biển số xe máy giả.