Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Bắt giữ kẻ dùng biển số xe giả gây ra hàng loạt vụ cướp giật ở Đà Nẵng

Sự kiện: Tin pháp luật
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Thanh niên dùng biển số xe máy giả gây ra hàng loạt vụ cướp giật ở Đà Nẵng vừa bị công an bắt giữ.

Ngày 1-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP đang tạm giữ hình sự Phạm Huy Hùng (35 tuổi, ngụ khối phố Phú Trung, phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng).

Hùng là kẻ cướp hàng loạt bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Hùng là kẻ cướp hàng loạt bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Theo công an, từ đầu tháng 7 đến nay, trên địa bàn các phường Bàn Thạch, Tam Kỳ và Quảng Phú (TP Đà Nẵng) liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật dây chuyền vàng của người đi đường.

Trước tình hình phức tạp trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương vào cuộc, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, thu thập thông tin, sàng lọc các đối tượng hình sự, đặc biệt là những đối tượng có tiền án về tội cướp giật trong và ngoài tỉnh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định Phạm Huy Hùng là người có nhiều nghi vấn.

Ngày 27-8, sau thời gian theo dõi, giám sát chặt chẽ, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp các lực lượng tiến hành triệu tập Hùng để đấu tranh.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận đã trực tiếp gây ra 5 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ đi đường.

Để che giấu hành vi, Hùng thường xuyên đổi quần áo, giày dép, mũ bảo hiểm và sử dụng biển số xe máy giả.

Bắt nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp táo tợn ở Đà Nẵng
Bắt nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp táo tợn ở Đà Nẵng

Nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản trong đêm ở Đà Nẵng bị công an bắt giữ sau 48 giờ truy xét, điều tra.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo THANH NHẬT ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/09/2025 17:22 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin pháp luật Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN