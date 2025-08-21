Bắt nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp táo tợn ở Đà Nẵng

Tối 20/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa bắt giữ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp tài sản manh động trên địa bàn.

Khoảng 3 giờ ngày 18/8, anh V.Q.B (17 tuổi, trú phường Quảng Phú) bị 4 đối tượng sử dụng dao khống chế, cướp đi một điện thoại iPhone 12 Pro tại khu vực phường Bàn Thạch. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an Phường Bàn Thạch lập tức triển khai truy xét, khoanh vùng, truy bắt thủ phạm.

Sau hơn một ngày đêm truy xét, điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ danh tính 4 đối tượng gồm Phan Hồ Ka (16 tuổi), Nguyễn Đăng Khôi (16 tuổi), Ngô Thái Danh (17 tuổi) và Nguyễn Văn Thành (18 tuổi). Đây là nhóm đã tụ tập, chuẩn bị hung khí, tháo biển số xe để thực hiện liên tiếp nhiều vụ cướp táo tợn trong đêm.

Khai thác nhanh cho thấy, trước khi gây án ở phường Bàn Thạch, các đối tượng đã thực hiện 3 vụ cướp khác tại nhiều tuyến đường vắng ở Phường Hương Trà và Phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng.

Thủ đoạn của các đối tượng là đi thành nhóm, di chuyển bằng xe máy đã tháo biển số, tìm nạn nhân đi một mình rồi giả vờ “xin mượn điện thoại”. Khi nạn nhân lưỡng lự, chúng liền dùng dao khống chế, đe dọa để chiếm đoạt tài sản.

Để che giấu hành vi phạm tội, sau khi gây án, nhóm đối tượng di chuyển qua nhiều địa phương như Thăng Bình, Hiệp Đức, Quế Sơn… nhằm tránh sự truy bắt của Công an.

Sau 48 giờ công an đã bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng, thu hồi tang vật gồm 2 điện thoại di động, xe máy và dao thái lan dùng để gây án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam các đối tượng về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự.