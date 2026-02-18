Bắt giữ 2 đối tượng cướp tiệm vàng trong đêm giao thừa

Trước đó, lúc 22h20 phút tối 16/2 (đêm giao thừa), Công an xã Quảng Lập tiếp nhận tin báo của bà Huỳnh Thị Lan (SN 1977), chủ tiệm vàng, về việc bị 2 thanh niên đi xe Air Blade màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm vào giả vờ hỏi mua rồi bất ngờ giật 1 dây chuyền và 1 lắc đeo tay, tổng trị giá khoảng 74 triệu đồng, sau đó tẩu thoát.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng thi hành lệnh bắt giữ 2 đối tượng cướp giật tài sản. (Ảnh: CACC)

Ngay trong đêm, Thiếu tướng Trương Minh Đương – Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đại tá Đậu Xuân Bảo – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị liên quan truy xét nóng.

Đến 15h ngày 17/2 (mùng 1 Tết), lực lượng chức năng đã bắt giữ Lê Anh Huy (SN 2008, trú thôn Quảng Lợi) và Trần Đỗ Thanh Phong (SN 2008, trú thôn Quảng Thuận, cùng xã Quảng Lập); thu giữ phương tiện gây án và toàn bộ tang vật. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.