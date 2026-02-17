Cô gái ở TPHCM bị khởi tố vì tạt sơn nhà người yêu cũ cho "bõ tức"

Ngày 16-2, Công an phường Thạnh Mỹ Tây đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Ngọc Mỹ Tiên (28 tuổi, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây) về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Phạm Ngọc Mỹ Tiên bị buộc khắc phục hậu quả.

Theo điều tra, sáng 13-2, chủ một căn nhà ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ) bất ngờ khi bị tạt sơn, gây thiệt hại hơn 22 triệu đồng.

Trích xuất camera, công an xác định Tiên là nghi can nên truy bắt. Sau 12 tiếng, lực lượng công an tìm thấy Tiên đang lẩn trốn ở xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long.

Tại cơ quan công an, Tiên cho biết mâu thuẫn bắt đầu từ tháng 12-2025 do chuyện tình cảm giữa Tiên và anh P. (27 tuổi). Nghĩ rằng người yêu cũ có lỗi với mình, Tiên nảy sinh ý định tạt sơn vào nhà anh P. cho "bõ tức".

Rạng sáng 13-2, Tiên mặc áo khoác, đội nón, đeo khẩu trang kín mặt để tránh bị nhận diện. Tiên mang hai thùng sơn đến nhà người yêu cũ tạt vào cửa chính, sau đó vòng ra hẻm bên hông, cửa sau tiếp tục tạt. Thực hiện xong, Tiên bỏ trốn xuống Vĩnh Long.

Theo lời khai của Tiên, việc chọn hai màu sắc này là để các vết bẩn trở nên "nổi" hơn, gây thiệt hại thẩm mỹ nặng nề nhất cho nhà người yêu cũ.