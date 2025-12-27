Tên trộm 4 tiền án vừa ra tù lại đột nhập “nẫng” 110 triệu đồng

Trước đó, Công an phường Sóc Trăng nhận được tin báo từ người dân bị kẻ gian đột nhập vào nhà ở đường Chông Chác, phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ, lấy cắp 110 triệu đồng. Công an phường Sóc Trăng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố khẩn trương vào cuộc điều tra; đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để truy bắt hung thủ gây án.

Đối tượng Khương (áo trắng), tại cơ quan Công an.

Qua điều tra, lực lượng làm nhiệm vụ xác định Khương là đối tượng nghi vấn nên mời đến trụ sở để làm việc. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Khương đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội.

Khương khai nhận bản thân có 4 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, Khương không cải tà quy chính mà tiếp tục ngựa quen đường cũ.

Để tránh bị chú ý ở địa phương, Khương chạy xe máy từ tỉnh Đồng Tháp đến phường Sóc Trăng (TP Cần Thơ) tìm nhà dân không có người trông coi để trộm cắp. Khi đến trước nhà số 91 đường Chông Chác, phường Sóc Trăng, thấy nhà không có người, Khương liền phá cửa, đột nhập vào trong lấy trộm 110 triệu đồng...