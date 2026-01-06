Phá két trộm 17 triệu đồng, bỏ trốn gần 400km

Theo Công an tỉnh Lào Cai, ngày 5/1, Công an xã Bản Lầu (tỉnh Lào Cai) đã bắt giữ Nguyễn Duy Hiệp (sinh năm 1968, trú tại xã Nam Xang, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Duy Hiệp. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 4/1, Công an xã Bản Lầu tiếp nhận tin báo của anh Lý Seo Phú (sinh năm 1988, trú thôn Na Mạ 2, xã Bản Lầu) về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, cạy phá két sắt, lấy trộm khoảng 17 triệu đồng. Thời điểm xảy ra vụ việc, gia đình nạn nhân đi vắng nhiều ngày, khu vực gây án nằm ở vùng biên giới, dân cư thưa thớt.

Hiện trường vụ trộm cắp tài sản. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Qua điều tra, lực lượng công an xác định đối tượng không phải người địa phương, lợi dụng các hộ dân vắng nhà dài ngày để đột nhập, sử dụng công cụ có sẵn nhằm phá két sắt trộm tài sản rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau khi gây án, đối tượng liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh, thành, quãng đường gần 400 km để tránh bị phát hiện.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Bản Lầu đã phối hợp với Công an xã Nam Xang (tỉnh Ninh Bình) truy bắt thành công Nguyễn Duy Hiệp, thu giữ số tiền còn lại 3,65 triệu đồng. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.