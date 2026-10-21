Bắt “Bố già đường biên” trong chuyên án pháo lậu lớn nhất từ trước đến nay

Ngày 21/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet (Lào) bắt giữ 3 đối tượng liên quan đường dây tập kết, mua bán, vận chuyển pháo nổ từ Lào vào Việt Nam, thu giữ 30 tấn pháo các loại.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị bắt giữ có A Mày (SN 1962), biệt danh “Bố già đường biên”.

Clip: Lực lượng chức năng đột kích 7 kho hàng, thu giữ 30 tấn pháo trong chuyên án lớn nhất từ trước đến nay

Trước đó, ngày 13/9/2026, lực lượng đánh án đã phong tỏa, kiểm tra 7 kho hàng tại bản Mỹ Yên - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1.120 thùng pháo, tổng trọng lượng khoảng 30 tấn.

Đối tượng A Mày, biệt danh “Bố già đường biên”, bị lực lượng chức năng bắt giữ trong chuyên án. Ảnh: BP

Tang vật gồm nhiều loại pháo hoa nổ, pháo nổ với các kích cỡ khác nhau như pháo 49 ống, 36 ống, 9 ống, 186 ống, pháo bi, pháo dây...

Tại thời điểm kiểm tra, lợi dụng đêm tối, trời mưa lũ và địa hình phức tạp, các đối tượng đã bỏ trốn vào rừng.

Với quyết tâm đấu tranh đến cùng với tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet triển khai các biện pháp điều tra, truy xét.

Đến ngày 19/10, tại khu vực bản Mỹ Yên - Mã Hạt, lực lượng chức năng bắt giữ 3 đối tượng gồm A Mày (SN 1962), Thạo A Lăm (SN 1983) và Thạo Đỏ (SN 1981). Cả 3 cùng trú tại bản Mỹ Yên - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet.

Lực lượng chức năng thu giữ 30 tấn pháo các loại trong chuyên án lớn nhất từ trước đến nay. Ảnh: BP

Chuyên án được triển khai bởi Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, với khối lượng tang vật lên đến 30 tấn, đây là chuyên án thu giữ pháo các loại lớn nhất từ trước đến nay.

Toàn bộ tang vật đã được lực lượng chức năng phối hợp tiêu hủy. Các đơn vị đang tiếp tục điều tra, xác minh, truy xét những đối tượng người Lào và Việt Nam có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.