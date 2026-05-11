Bắt 15 đối tượng liên quan vụ dùng dao đâm một thiếu niên tử vong

Chỉ trong chưa đầy 24 giờ sau khi xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến một thanh niên tử vong tại xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã nhanh chóng làm rõ diễn biến vụ việc, truy xét và bắt giữ 15 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 08/5/2026, B.L.Q.A. (sinh năm 2009, ngụ phường An Xuyên) biết được thông tin em L.H.M. (sinh năm 2009), đang ngồi uống cà phê tại một quán cà phê trên địa bàn ấp 5, xã Tân Lộc nên B.L.Q.A nhanh chóng nhắn tin rủ nhóm bạn thường xuyên chơi chung tập trung gần khu vực quán cà phê để cùng kéo đến tìm nhóm của L.H.M.

Đối tượng B.L.Q.A (thứ 2 từ phải sang) cùng các đối tượng có liên quan. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Trong lúc hai bên cự cãi, xô xát, B.L.Q.A đã dùng dao giấu sẵn trong người đâm trúng L.H.M khiến nạn nhân tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, tổ chức khám nghiệm, thu thập chứng cứ, làm việc với các nhân chứng, trích xuất dữ liệu camera và truy xét các đối tượng liên quan.

Với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm cao, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã xác định, bắt giữ 15 đối tượng liên quan để phục vụ điều tra.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi liên quan đến vụ việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự "Giết người" để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Điều đáng chú ý, phần lớn các đối tượng liên quan còn trong độ tuổi vị thành niên, nhiều em vẫn đang là học sinh.

Tại cơ quan công an, B.L.Q.A tỏ ra ân hận, đối tượng khai nhận chỉ vì nóng giận, thiếu kiềm chế từ một mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội mà dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. "Em rất hối hận, nếu như thời gian quay lại em sẽ không nông nỗi như vậy, em rất mong gia đình bạn tha lỗi cho em và em rất ăn năn, hối cải", B.L.Q.A khai nhận.