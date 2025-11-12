Xảy ra án mạng vì bị tiết lộ chuyện quan hệ “thân mật”

Theo cáo trạng, tháng 2/2025, Nhân cùng người tên D. (chưa rõ lai lịch) được thuê làm thuyền viên trên tàu cá KG-90136.TS do ông N.T.L làm chủ. Tàu này thường xuất bến từ cảng Cát Lở (phường Phước Thắng, TP Hồ Chí Minh) ra khơi đánh bắt hải sản.

Tối 8/6/2025, trong quá trình đánh bắt, tàu cá này tạm neo đậu cách mũi Vũng Tàu khoảng 70 hải lý. Sau khi các thuyền viên cùng nhậu, Nhân và D. lên tầng 3 cabin và có quan hệ thân mật. Sau đó, D. xuống tầng 2 nói chuyện với các thuyền viên khác và kể lại quan hệ giữa cả hai.

Bị cáo Phạm Việt Nhân tại phiên tòa.

Biết chuyện, Nhân tức giận gọi D. xuống sàn tàu nói chuyện, rồi dùng tay tát và đấm liên tiếp vào đầu, mặt làm D. ngã xuống mạn tàu. Chưa dừng lại, Nhân thấy một cục sắt hình chữ C đang mắc vào dây gần đó, nên dùng tay trái cầm cục sắt đánh vào vùng đỉnh đầu bên phải của D. Lúc này, các thuyền viên khác đã cùng nhau can ngăn, nên Nhân bỏ cục sắt xuống rồi bỏ vào trong cabin.

Đến khoảng 3h ngày 9/6, D. do bị chấn thương sọ não nặng nên đã tử vong… Do đó, thuyền trưởng điều khiển tàu cá về bờ trình báo cơ quan chức năng theo quy định.

Tại phiên tòa, Nhân khai nhận toàn bộ sự việc, tỏ ra hối hận và mong muốn giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cho rằng bị cáo đã ra tay tàn nhẫn, có tính chất côn đồ dẫn đến án mạng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, nên đề nghị mức án tù Chung thân.

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đã thể hiện sự coi thường pháp luật và sức khỏe, tính mạng của người khác. Nhưng xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chưa có tiền án tiền sự, nên đã tuyên phạt Phạm Việt Nhân 18 năm tù về tội "Giết người".