Ấm ức vì ùn tắc giao thông, hai nam thanh niên dùng dao “trút giận” lên người lạ

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1998, trú ở xã Tiến Thắng, Hà Nội) 11 năm tù và Đỗ Văn Đông (sinh năm 1989, cũng ở xã Tiến Thắng, Hà Nội) 7 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Quá trình xét xử cho thấy, khoảng 2h ngày 9-10-2024, Nguyễn Văn Sơn điều khiển xe máy chở Đỗ Văn Đông đi từ quán ăn để về nhà. Khi đi đến cầu Ngự Tiền thì gặp chiếc xe ba bánh tự chế do anh Hoàng Đình Lương (sinh năm 2002, ở Hà Nội) điều khiển đi phía trước cùng chiều, trên xe có anh Thèn Văn Bằng (sinh năm 2002).

Bộ đôi côn đồ Nguyễn Văn Sơn và đồng bọn bị đưa ra xét xử tại tòa.

Do người và các phương tiện tham gia giao thông đông nên xe của Sơn không đi được. Sơn bực tức chửi tục, anh Lương không nói gì và tiếp tục điều khiển chiếc xe đi qua cầu Ngự Tiền, rồi rẽ phải vào trong bãi xe hoa quả xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh (cũ) để nhận hàng.

Sơn điều khiển xe máy đi theo vào trong bãi xe chặn đầu xe của anh Lương, rồi cùng Đông chửi mắng, đe dọa đánh anh Lương và anh Bằng. Sau đó, Sơn lấy con dao trong cốp xe đuổi theo chém anh Lương. Đông cũng tham gia đuổi đánh anh Lương.

Thấy vậy, anh Lương bỏ chạy về phía nhà bảo vệ lấy 1 chiếc ghế bằng Inox với mục đích chống trả nếu bị đánh, rồi chạy ra đường liên xã về phía UBND xã Thanh Lâm (cũ). Sơn tiếp tục cầm dao đuổi theo anh Lương đến ngã ba đường và chém về phía anh Lương...

Sau đó, Sơn quay lại lấy chiếc xe máy. Cùng thời điểm, anh Bằng đi ra đường tìm anh Lương nhưng không thấy nên quay lại lấy xe ba bánh thì bị Đông chửi mắng, bắt nằm úp mặt xuống đất. Anh Bằng không nói gì và không nằm nên bị Đông đấm vào trán.

Anh Bằng đi bộ ra đường hướng về phía UBND xã Thanh Lâm, Đông đi theo sau. Khi anh Bằng đến cửa hàng bán hoa quả Tùng Anh thì nhìn thấy anh Hoàng Văn Tuấn (sinh năm 2002, bạn cùng quê) đang bán hoa quả.

Anh Bằng hỏi bạn thấy anh Lương không, anh Tuấn đáp: “Vừa thấy Lương chạy lên trên”. Lúc này, Đông cũng đi đến, chỉ tay về phía anh Bằng chửi bới rồi túm cổ áo, đấm anh Bằng.

Đông định đánh tiếp thì anh Bằng giơ tay lên đỡ. Cùng lúc, Sơn đi xe máy đến dựng trước cửa hàng hoa quả Tùng Anh. Trong khi đó, Đông vẫn tiếp tục cầm chiếc bàn học bằng gỗ ép đánh anh Bằng, song bị đối phương dùng tay giữ lại và giằng co.

Thấy vậy, Sơn rút con dao cài ở xe máy nói: “Mày bật tao à” và chạy vào vung dao chém anh Bằng 1 nhát trúng lưng. Anh Bằng bỏ chạy vào bên trong, Sơn cầm dao đuổi theo chém nhát thứ 2 trúng gáy và khi chém nhát thứ 3 thì anh Bằng dùng cân đỡ được. Khi anh Bằng định mở cửa chạy ra phía sau thì bị Sơn chém nhát thứ 4 trúng đùi. Đông định chạy theo anh Bằng để đánh thì được người khác can ngăn, ôm giữ lại.

Sau khi bị đâm, anh Bằng chạy ra phía sau, lao xuống sông Cà Lồ để thoát thân rồi bơi vào sát rìa sông để tránh. Nhưng do bị thương tích ở đầu chảy rất nhiều máu nên anh Bằng bị choáng, không đi lên bờ được và được người dân ở đó phát hiện, kéo lên bờ rồi đưa đi cấp cứu. Ngày 22-10-2024, anh Bằng được ra viện.

Sau khi chém anh Bằng, Sơn lấy xe máy chở Đông về nhà, rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 9-10-2024, người nhà anh Bằng đến cơ quan công an tố giác hành vi phạm tội của nhóm Sơn và đồng bọn. Ngày 30-12-2024, Đỗ Văn Đông bị cơ quan công an bắt tạm giam và ngày 18-7-2025, Nguyễn Văn Sơn cũng bị bắt giữ theo lệnh truy nã.