28 nam, nữ thanh niên sử dụng ma túy trong tiệc sinh nhật

Ngày 22-10, lãnh đạo xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi cho biết thường trực Đảng ủy, UBND xã Măng Đen đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho tập thể Công an xã này và 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát hiện, đấu tranh, xử lý vụ tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, lúc 0 giờ 10 ngày 19-10, tổ công tác Công an xã Măng Đen phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra hành chính homestay ĐXP ở thôn Kon Tu Răng, xã Măng Đen.

30 người có biểu hiện sử dụng ma túy, trong đó có 28 người qua test nhanh dương tính, trong tiệc sinh nhật tại một homestay ở Măng Đen.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 30 nam, nữ thanh niên đang có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tổ công tác khống chế, lập biên bản, khám xét, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến ma túy; đồng thời đưa những người này đến trụ sở công an để làm việc, test nhanh ma túy. Qua test nhanh có 28 nam, nữ dương tính với các chất ma túy.

Nhiều nam, nữ bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy trong homestay.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều viên nén màu hồng, viên nén màu vàng, chất tinh thể trắng (nghi là ma túy) cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy.

Các viên nén nghi ma túy được tìm thấy.

Bước đầu, NVĐ - người trong nhóm bị bắt quả tang, khai số viên nén trên là ma túy do Đ mang theo để sử dụng cùng bạn bè trong tiệc sinh nhật của mình tại homestay ĐXP.

Từ lời khai của NTNT, tổ công tác kiểm tra phòng thứ hai trong khu vực homestay phát hiện một túi xách màu hồng, bên trong có chất tinh thể màu trắng, viên nén màu vàng (đều nghi là ma túy). NTNT khai đây là số ma túy lấy từ NVĐ để cùng sử dụng.

Túi xách nghi chứa ma túy.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tạm giữ nhiều người để điều tra, xử lý theo quy định.