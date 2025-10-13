Sau khi sử dụng ma túy, thanh niên mang dao đi khắp thôn đòi chém người

Sáng 13-10, Công an xã Tây Sơn (Gia Lai) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Xuân Lợi (SN 2001; ngụ thôn 2, xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an xã Tây Sơn thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Lợi.

Theo hồ sơ, chiều 6-7, sau khi sử dụng ma túy, Lợi cầm dao đi dọc tuyến đường bê tông trong thôn 2, rồi xông vào sân nhà ông H.K.D. (SN 1971) la hét, đòi chém người.

Khi những người trong nhà bỏ chạy ra ngoài, Lợi tiếp tục xông sang nhà bà N.T.T. (SN 1986, cùng thôn) và vung dao chém nhưng không trúng.

Đối tượng chỉ bị khống chế khi lực lượng Công an xã Tây Sơn có mặt, thu giữ hung khí và đưa về trụ sở để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.