4 thanh niên sử dụng ma túy xong đi ngủ, mở mắt dậy thấy Công an đợi sẵn

Ngày 13-10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công an xã Ia Chim vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự 4 thanh niên để tiến hành điều tra về hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn xã.

Hiện trường 4 thanh niên chơi ma túy.

Theo đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 9-10, Tổ công tác Cảnh sát phòng, chống tội phạm Công an xã Ia Chim tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà AH (26 tuổi). Tại đây, Tổ công tác phát hiện AH, AT (20 tuổi), AX (17 tuổi) và AK (29 tuổi, cùng trú thôn Plei Rơ Wắk, xã Ia Chim). 4 thanh niên này đang ngủ, bên cạnh có một số vật dụng nghi để sử dụng ma túy.

Tiến hành khám xét đã thu giữ bộ dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma tuý, một bì ni lông được hàn kín hai đầu, bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng được AH cất giấu trong phòng ngủ.

Qua làm việc, 4 người khai nhận trước đó đã rủ nhau góp tiền và mua ma túy đưa về nhà AH sử dụng và ngủ lại cho đến khi lực lượng công an bắt.

Công an xã Ia Chim đang tiếp tục xác minh và xử lý các hành vi liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy của 4 người trên.

Công an xã cho biết, hiện nay, trên địa bàn xã Ia Chim có 16 trường hợp liên quan đến công tác quản lý về ma túy. Trong đó, 10 trường hợp thuộc diện quản lý người sử dụng ma túy, 5 trường hợp là người nghiện ma túy, 1 trường hợp thuộc diện quản lý sau cai nghiện. Ngay khi ổn định tổ chức sau sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp, Công an xã Ia Chim đã tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn. Tính từ ngày 1-7 đến nay, đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ, 9 đối tượng; trong đó đã khởi tố 1 vụ, 1 đối tượng, còn lại đã chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý theo quy định.