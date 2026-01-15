18 năm tù cho nữ bị cáo ghen tuông sát hại người tình

Theo cáo trạng, Minh và anh Lê Minh Sang có quan hệ tình cảm. Minh nghi ngờ anh Sang có người phụ nữ khác khiến cả 2 thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 0h50 phút 2/10/2024, Minh gọi điện hỏi anh Sang đang ở đâu, anh Sang trả lời “đang nhậu cùng các bạn, chút xong sẽ về" và gửi định vị cho Minh.

Thấy vị trí anh Sang gửi gần một quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận (cũ) TP Hồ Chí Minh) nên Minh nghĩ anh Sang đang ở trong phòng hát và có “gái” nên quyết định đến để kiểm tra.

Bị cáo Trương Thanh Minh tại tòa.

Trước khi đi, Minh cầm theo một con dao. Tới nơi, Minh đi vào trong sảnh rồi gọi điện cho anh Sang. Khi thấy anh Sang đi tới, Minh giằng điện thoại để kiểm trả tin nhắn khiến hai bên xảy ra cãi vã, Minh liên tục chửi bới anh Sang. Bực tức, anh Sang dùng tay xô vào người Minh rồi quay người bỏ đi. Minh kéo anh Sang lại, tát vào mặt người yêu. Anh Sang đá vào người Minh, Minh đuổi theo lấy dao ra đâm một nhát vào ngực anh Sang.

Dù được nhân viên quán karaoke đưa đi cấp cứu kip thời nhưng do vết thương quá nặng, ngày 18/10/2024, anh Sang đã tử vong. Ngày hôm sau, CQĐT bắt tạm giam đối với Trương Thanh Minh.

Trong thời gian nạn nhân nằm điều trị, nữ bị cáo chủ động hỗ trợ kinh phí 150 triệu đồng, sau đó đưa 50 triệu đồng tiền mai táng.

Tại phiên tòa, bị cáo Minh thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Nhiều lần Minh khóc nấc tỏ ra ân hận, bị cáo khai không có ý định giết chết người yêu, do mình quá ghen mới dẫn tới không kiềm chế được nóng giận.