Vụ án phân xác ở Bình Dương: Đối tượng gây án mất nhân tính

Ngày 1-8, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế- xã hội- quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm 2023 do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin về vụ án mạng phân xác gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Đại tá Ngô Xuân Phú trả lời báo chí liên quan vụ án phân xác

Theo đại tá Ngô Xuân Phú, Công an tỉnh Bình Dương xác định đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án mất nhân tính, khiến dư luận bức xúc. Chính vì vậy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã tập trung chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương, đồng thời phối hợp với các Cục Nghiệp vụ Bộ Công an, công an 62 tỉnh, thành phố và các lực lượng chức năng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Xác minh theo phương châm "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để xác định nạn nhân trong vụ án có cư trú tại địa phương hay không. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án giết người để điều tra làm rõ

"Tuy nhiên, đến nay chưa có thông tin thêm về vụ án"- Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương nói.

Tứ chi được phát hiện đã bị thiêu cháy

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, chiều tối 24-5, một nhóm trẻ ở khu phố Khánh Lộc (phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) trong lúc đi chơi ở bãi đất trống thì phát hiện có một chiếc túi xách du lịch bị cháy xém. Mở ra xem, các em phát hiện bên trong có 2 đoạn chân người đã bị cháy, chỉ còn lại bàn chân. Kiểm tra bên trong chiếc túi xách, công an còn phát hiện thêm 2 đoạn tay cùng móng tay giả.

Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã phát thông báo khắp cả nước để tìm kiếm lai lịch nạn nhân. Người này là nam giới trưởng thành, cao từ 1,68 m-1,7 m, chết khoảng từ 8-14 ngày trước khi được phát hiện (ngày 26-5).

