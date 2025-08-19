Tạm giữ đối tượng cầm dao xông vào nhà chém liên tiếp 3 người

Tại cơ quan công an, Tú khai là đồng nghiệp của 3 nạn nhân. Do mâu thuẫn cá nhân trong cuộc sống nên sáng 17/8, đối tượng lái xe máy BKS 15B2-548xx và mang theo dao đến nhà số 15, lô 35 Đoàn Kết, phường Hồng Bàng (Hải Phòng), rồi gây án.

Camera giám sát ghi lại vụ việc thể hiện, đối tượng mặc áo phông sẫm màu, cầm con dao vào nhà. Thời điểm này, có một nam thanh niên và 2 phụ nữ ngồi làm việc tại tầng một.

Đối tượng cầm dao chém liên tiếp nhiều nhát vào nam thanh niên đội mũ bảo hiểm đang ngồi làm việc trên điện thoại. Bị tấn công bất ngờ, nam nạn nhân ngã xuống nền nhà, chống đỡ yếu ớt.

Hình ảnh camera ghi lại cảnh đối tượng cầm dao tấn công 3 người ở phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Chứng kiến sự việc, một phụ nữ chạy vào trong nhà, người phụ nữ còn lại chưa kịp di chuyển thì bị đối tượng lao tới chém tới tấp vào đầu và người.

Chưa dừng lại, đối tượng tiếp tục lên tầng 2 và gây thương tích cho một nam thanh niên khác sau đó xuống tầng một hút thuốc.

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an phường Hồng Bàng phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc công an thành phố tổ chức bắt giữ đối tượng Đỗ Anh Tú, điều tra làm rõ nguyên nhân. Đồng thời, hỗ trợ đưa 3 nạn nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

3 nạn nhân được xác định, gồm: anh Hoàng Đ.H (SN 1999, quê Phú Thọ), Nguyễn V.A (SN 1996) và chị Vũ T.K.A (SN 1995, cùng ở Hải Phòng).